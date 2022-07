Boj o koeficient. Letošní sezona bude z pohledu nasazení pro české týmy klíčová

Ten už na sebe upozornil před několika málo týdny, když se nechal slyšet, že by v příštím ročníku rád bojoval v barvách týmu, který vážně usiluje o tu nejcennější evropskou trofej, Portugalcovu oblíbenou Ligu mistrů. A to mu jeho současný zaměstnavatel zajistit nedokáže.

Přesun do Chelsea vypadal nadějně

Jakmile tuto zprávu uslyšeli evropští giganti, začal na přestupovém trhu mohutný boj. Většina klubů si o takové posile mohla nechat jenom zdát, našli se však i tací, pro které byl příchod portugalské hvězdy celkem reálnou variantou.

Jako první se s nabídkou o sedmatřicetiletého kanonýra ozval pařížský hegemon PSG, vidina spolupráce dvou ikon současnosti Lionela Messiho a Cristiana Ronalda se ovšem velice rychle proměnila v pouhou chiméru. Stejně tak se hlasitě mluvilo o přesunu legendární CR7 do Říma, kde momentálně trénuje uznávaný krajan José Mourinho.

Nicméně ani jedna z těchto prestižních evropských zastávek do Manchesteru neposlala žádnou konkrétní nabídku a všechny horké spekulace tak zůstaly ležet na stole obyčejných úvah. Když se však do hry zapojily další dva evropské velkokluby, situace rázem nabrala úplně jiné obrátky.

Londýnská Chelsea? Pro fanoušky Rudých ďáblů znamenala tato informace naprostý šok. A nejen pro ně. Fotbalová Anglie v tu chvíli nehltala nic jiného. Že by se věčný miláček tribun slavného Old Traffordu přesunul k ústřednímu rivalovi na západ hlavního města?

Pokud by k něčemu takovému skutečně došlo, zřejmě by se jednalo o suverénní přestup roku. Vedení Blues však údajně dalo ruce pryč od stolu, a tak se o prozatím největší transfer letního období postaral kanonýr Bayernu Mnichov Robert Lewandowski, jenž zamířil na tři roky do Barcelony.

CR7 v Bayernu? Fanoušci ano, vedení ne

A v bavorských kancelářích začalo být okamžitě rušno. Německému gigantovi rázem schází útočník číslo 1 a čas na nějaké rozkoukávání rozhodně není. Logická varianta? Zřejmě telefon na sever Anglie. Jenže vedení Bayernu se na koupi portugalské hvězdy příliš netváří.

„Zbožňuji Cristiana jako hráče a každý ví, jak fantastický to je fotbalista. Náš klub má ovšem určitou filosofii a nejsem si jistý, že by jeho angažování bylo pro Bayern správným krokem,“ řekl výkonný ředitel klubu Oliver Kahn.

O tom, že by přítomnost Ronalda v červeném dresu znamenala obrovský hit nejen pro úřadující ligové šampiony, netřeba debatovat. Bundesliga, nové prostředí, pro sedmatřicetiletého snajpra, který celý svůj život zasvětil jen těm největším výzvám, ideální místo pro bourání dalších rekordů.

Arábie nabídla zásoby ropy

Jenže zatímco v Mnichově leží oficiální nabídka nadále pouze v šuplíku, na takovém Blízkém východě se s tím vůbec nemazlí. A první skutečná žádost o Portugalcovy služby tak dorazila na Britské ostrovy poněkud překvapivě ze Saudské Arábie.

Navíc s podmínkami, které se kompletně vymykají všemu normálnímu okolo nás.Ložisky nerostných surovin zaslíbená krajina nabídla portugalské superstar neuvěřitelnou smlouvu, jež by mu za dva roky vynesla astronomických 250 milionů eur s řadou dalších bonusů. K tomu by arabský nejmenovaný klub přihodil do kasy United zhruba 30 milionů za tento přestup.

Soudnost a zdravý rozum v tomto případě rozhodně nehledejte. Navzdory této pobídce jsou ovšem naděje na přesun rodáka z Madeiry směrem do Asie téměř na bodu mrazu. Pokud by však neklaplo žádné jednání s evropskými velkokluby, bude mít Ronaldo vrátka do finančního ráje rozhodně pootevřená.

Manchester je pro CR7 i nadále srdcovou záležitostí, jenže problém je ten, že Liga mistrů se nyní zdá být prioritou, přes kterou zkrátka nejede vlak.