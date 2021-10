Jako splněnou práci bral hvězdný Cristiano Ronaldo svůj gól z páté minuty nastavení, kterým rozhodl o středečním vítězství fotbalistů Manchesteru United 2:1 nad Villarrealem ve skupině Ligy mistrů. Podle trenéra "Rudých ďáblů" Oleho Gunnara Solskjaera má tým s šestatřicetiletým útočníkem šanci na výhru vždycky.

Fotbalista Manchesteru United Cristiano Ronaldo. | Foto: ČTK

"Je to moje práce," řekl Ronaldo s úsměvem britské televizi BT Sport. "Nebyl to můj nejlepší zápas, nehrál jsem moc dobře. Ale někdy hraju dobře a nedám gól, teď mi to zase tolik nešlo, ale skóroval jsem," doplnil kapitán portugalské reprezentace.