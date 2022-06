Zdroj: Youtube

Ronaldo na Česko umí

Poslední dvě setkání s Portugalskem mají jednoho společného jmenovatele – oba duely na mistrovství Evropy 2008 a 2012 rozhodl svým výrazným výkonem Cristiano Ronaldo. V roce 2008 se podílel na vítězství 3:1 brankou a asistencí, o čtyři roky později vystřelil výhru 1:0 jediným gólem. Českou reprezentaci tehdy vedl trenér Michal Bílek, v základní sestavě byl například Petr Čech, Milan Baroš či David Limberský.

Nejsme stroje. Přepracovaní fotbalisté se bouří, hrají příliš mnoho zápasů

Ronaldo, jenž v srpnu loňského roku přestoupil zpátky do Manchesteru United, je pětinásobným držitelem Zlatého míče. V nedělním utkání proti Švýcarsku (4:0) se portugalský ostrostřelec trefil dvakrát a vylepšil svůj rekord jakožto nejlepší střelec historie národních týmů na 117 zásahů. „Ronaldo je určitě jedna z největších fotbalových hrozeb na světě za posledních 15 let. Ale nesmíme zapomínat ani na další hráče jako Diogo Jota, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Mají kádr nabitý hvězdami Premier League, které hrají v nejlepších klubech. Možná z pohledu jmen to mají ještě zajímavější než Španělé,“ varuje Coufal před dalšími hvězdami v celku trenéra Fernanda Santose.

Vysoká kvalita ve finální fázi

Česká reprezentace přišla v nedělním utkání proti Španělsku o výhru v poslední minutě a nakonec se musela spokojit s remízou 2:2. Do Lisabonu, kde v padesátitisícové aréně Estádio José Alvalade hraje domácí zápasy Sporting Lisabon, jede posilněna sebedůvěrou. „Jsme obrovsky rádi, že po dvou domácích zápasech máme čtyři body. Na druhou stranu si troufnu říct, že nelítáme v oblacích. Víme, že další dva ještě těžší zápasy na soupeřových půdách nás čekají,“ řekl asistent českého trenéra Jiří Chytrý.

Trenérský štáb od čtvrtečního duelu čeká podobný průběh jako v utkání se Španělskem. České reprezentaci ale hra z defenzivního bloku, založená na rychlých protiútocích, vyhovovala. U portugalských hvězd se ale dá očekávat větší kvalita ve finální fázi. „Čekáme od Portugalců podobné pojetí jako od Španělů. Také mají fantastické hráče plus naprosto výjimečného Ronalda. Budou chtít hrát s míčem, budou dominantní a kombinační hrou se budou snažit vytvářet si pozice. Celý tým pak ještě dokáže využívat potenciál Ronalda. Ve finální fázi jsou o tu jeho mimořádnou kvalitu povýšeni,“ varuje Šilhavého asistent Chytrý.

Zraněného Jankta nahradil Tecl. Typologicky se nám hodí, řekl trenér Šilhavý

České mužstvo před zápasem s Portugalskem musel opustit zraněný záložník Jakub Jankto, dodatečnou pozvánku dostal slávistický útočník Stanislav Tecl.Zápas o první místo skupiny Ligy národů začne ve čtvrtek od 20:45, v neděli pak reprezentaci čeká odveta se Španělskem v Malaze, kam se družina trenéra Šilhavého přesune během pátečního poledne.