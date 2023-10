/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Policista v tunelu stadionu objímal hráče Albánie, zdravotníci si s domácími hrdiny dělali selfíčka. Bujaré veselí ostře kontrastovalo s tím, jak po čtvrtečním večeru v Tiraně vypadal Tomáš Souček. Kapitán fotbalové reprezentace měl po porážce 0:3 co vysvětlovat.

Albánie - Česko | Foto: Deník/František Bílek

„Bolí to, omlouvám se fanouškům, kteří nás sem přijeli povzbudit,“ uvedl Souček.

Na reprezentační zápas číslo 63, po němž se národnímu mužstvu zkomplikovala cesta na Euro, bude chtít co nejdříve zapomenout.

Co se stalo, že jste prohráli?

Dostali jsme gól z první střely na bránu a pak už to bylo těžké otáčet. Sice jsme se radovali z gólu na 1:1, ale nakonec místo toho přišlo vyloučení a tím se nám zabil zápas. Všechny nás mrzí, jak to dopadlo.

Situace kolem Mojmíra Chytila byla nepřehledná. Komunikoval jste o tom všem s rozhodčím?

Šel jsem za ním, hned mi řekl, že to řeší VAR.

A potom?

Dozvěděl jsem se, že to byla úmyslná ruka, tím pádem druhá žlutá a červená.

Ruka? Ne, rameno. Experti i fanoušci nechápou a zuří: Gól Chytila měl platit

Souhlasíte s tím?

Nemůžu mluvit o rozhodčím. Ať si každý udělá názor, co viděl. Znovu říkám, že ten moment zabil zápas. Mohlo to být 1:1 a byli jsme ve hře.

Nálada v týmu nebude moc pozitivní. Jak se z toho oklepat?

Máme na to jenom dva dny, v neděli už hrajeme zápas. Musíme se zvednout, jít za výhrou, třemi body. Vzájemně si pomůžeme, podpoříme se. Na nikoho z hráčů nebo realizačního týmu nemůžu říct jediné slovo. Jsme silní, věřím tomu.

Neuznaný gól, vyloučení a debakl. Češi si zkomplikovali boj o Euro

Nepřemýšlel jste o tom, jestli to není vaše nejhorší porážka v reprezentační kariéře? Zápasů už jsem odehrál docela hodně, ale nechci se koukat do minulosti. Určitě to bolí, mohli jsme tu vyhrát a mohli jsme být blíž k Euru, což je náš jasný cíl.

Asi potvrdíte, že jste si to dost zkomplikovali, že?

Komplikace je to velká, ale pořád je to v našich rukách. Musíme v neděli udělat povinné tři body proti Faerským ostrovům.