Objíždí Česko, aby si promluvil s nespokojenými občany. Jenže obrovské vlně nevole čelí Vít Rakušan také mezi fotbalovými fanoušky. Současný ministr vnitra kvůli „perzekuci“ Slavie, jež nechtěla, ale musí instalovat plot na stadion, dostal pomyslnou ránu zprava i zleva. Dokonce ho kontaktoval kolega, bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík: „Je to hrozná ostuda. Uděláš s tím něco, prosím tě?“

Ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Rakušan se teď k situaci poprvé vyjádřil. Pětačtyřicetiletý politik v exkluzivním rozhovoru pro Deník odmítl, že by policie šikanovala fotbalové hnutí. Přesto slíbil, že je svolný k jednání.

Jste ministrem vnitra. Jak vnímáte současnou fotbalovou kulturu v Česku, je fotbal pořád významným bezpečnostním rizikem?

Z dlouhodobého hlediska vnímám výrazné zlepšení situace na stadionech samotných, a to jak v oblasti chování fanoušků, tak samotného technického zabezpečení. Díky spolupráci bezpečnostních složek, ministerstva vnitra, LFA, FAČR a samotných fotbalových klubů skutečně dochází k postupné kultivaci fotbalového prostředí. Situaci prospívá také užší spolupráce se zástupci fanoušků.

Nicméně fotbaloví fanoušci, ale i někteří představitelé fotbalových klubů či novináři poslední dobou vystupují proti policii, jejímu přístupu. Mluví až o šikaně. Co vy na to?

Zaznamenal jsem to. Myslím, že tak silná slova nejsou na místě. I v téhle oblasti bereme názory fanoušků v potaz a policie bude jejich postřehy zohledňovat v rámci školení policistů.

Každému zápasu je přisuzována míra rizikovosti. Dám příklad z letošní sezony: zápas Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc (hráno 20. srpna 2023 v Plzni, 9114 diváků) byl označen jako nerizikový a ani nevzniklo místní ujednání (dokument mezi LFA, FAČR a Policií ČR), naproti tomu k zápasu Karviná – Jablonec (hráno 19. srpna 2023 v Karviné, 2340 diváků) ano. Můžete upřesnit, kdo určuje, zda je zápas rizikový, a čím se řídí?

O rizikovosti utkání rozhoduje policie, a to na základě celé škály informací. Uzavření místního ujednání sice není povinné, kromě rizikových zápasů, ale z pozice ministerstva vnitra to vždy doporučujeme.

Moderní stadiony v cizině obvykle ploty nemají. Mám na mysli fakt, že ve fanoušky leckdy zaklínané Anglii je dokonce vyhodnotili jako bezpečnostní riziko. Je legislativa tak mírná, že jsou tady ploty, klece (někdy dokonce obehnané ostnatým drátem) zapotřebí, nebo proč se na nich tak lpí?

To bych si rád vyjasnil. Proto v nejbližších dnech svolám společné jednání zástupců všech zainteresovaných stran. Budeme hledat řešení, které bude vyhovovat požadavkům na certifikaci ze strany UEFA a zajistí bezpečnost, ale také pohodlí a důstojnost pro návštěvníky fotbalových utkání, a to nejen v případě pražské Slavie.

Jezdíte teď debatovat do různých míst v naší zemi. Přišel byste i mezi fanoušky?

Na Debaty bez cenzury mohou samozřejmě dorazit i fotbaloví fanoušci, nebráním se diskusi na jakékoliv téma a vlastně bych se nedivil, kdyby na některé z příštích debat dotaz na toto téma padl. A nebráním se ani přímé debatě s fanoušky. Nejdřív bych ale rád mluvil se zástupci výše zmíněných organizací, abych si udělal jasný obrázek o tom, co je v otázce bezpečnosti fotbalových utkání nepodkročitelné minimum a o čem můžeme diskutovat jakožto o zbytečném.