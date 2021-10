Berete remízu jako ztrátu?

Samozřejmě jsou na to dva pohledy. My jsme chtěli vyhrát kvůli postavení v tabulce. Nicméně musím pochválit soupeře, hrál velmi dobře. Myslím, že remízový výsledek je pravedlivý. Hlavně v prvním poločase jsme se hledali, měli jsme těžké nohy, byli jsme nervózní. Nebylo to ideální.

Nehráli jste v první půli až příliš risknatně v defenzivě?

Ano, hráli. Špatně jsme si přebírali hráče, soupeř nám tam chodil při každé odražené standardce do brejků, přečísloval nás. Špatně jsme řešili obsazování hráčů, byli jsme rádi, že jsme nedostali v první půli víc gólů z protiútoků.

Překvapil vás Wales?

Vůbec ne, je to kvalitní mužstvo. Hráči jsou zvyklí na tempo z Premier Legue a Championship - a to tempo nám předvedli. Dařilo se jim. Nedoráželi jsme je, hra se nám rozjížděla, bylo to nebezezpečné. Opravdu se mi zdálo, že kluci nebyli v dobrém rozpoložení.

Sráží vás hodně velký počet zraněných?

Po dobu pandemie to tak je. Chvíli se nic nehrálo, najednou bylo hodně zápasů, hodně tréninků. Z toho pramení zranění, co nás postihují. Musíte měnit nominaci, skládá se z donominovaných hráčů, kteří na sebe nejsou zvyklí, musíte to překopávat. Můžu to porovnat se zápasem ve Walesu, kde jsme sice prohráli, ale podali jsme velmi dobrý a kultivovaný výkon. Nechci to omlouvat, ale je to skutečnost.

Velké potíže měla záložní formace. Špatně hrál především Alex Král. Souhlasíte?

Alex nedávno přestoupil do West Hamu, rozkoukává se. Odehrál jedno velmi dobré utkání s Manchesterem, tam se mi velmi líbil. Dneska to ale nebylo ideální, středová řada nehrála dobře. Ani Tomáš Souček nebyl především v první půli ve své kůži. Nechávali jsme tam soupeři hodně prostoru.

Co s tím?

Uvidíme, musíme udělat další změny. Tonda Barák dostal druhou žlutou kartu a do Ruska s námi nepoletí. Zdravotní problémy má i Tomáš Holeš, asi budeme muset ještě někoho povolat.

Jak vnímáte boj o druhé místo v tabulce?

Pořád jsme na tom druhém místě, nicméně soupeř má o zápas míň, ale hraje s Belgií, což je silný soupeř. Teď budeme chtít vyhrát zápasy s Běloruskem a Estonskem, ale Wales je ve výhodě. Nemáme to ve svých rukou.