/FOTO, VIDEO/ Slavia do Mariánských Lázní a Sparta na Letné s Žižkovem. Takový bude program pražských "S" ve třetím kole tuzemské fotbalové pohárové soutěže MOL Cup. Úředním hracím dnem je středa 27. září.

Slávisté pojedenácté ve své historii vyhráli pohár. Ve finále MOL Cupu na Letné porazili Spartu 2:0! | Foto: CPA

„Už minulý ročník jsem si hodně užíval, vygradovalo to zápase Sparty se Slavií ve finále. Věřím, že i tento rok bude povedený,“ řekl před televizními kamerami v sídle FAČR patron MOL Cupu Jan Koller, legenda českého fotbalu a historicky nejlepší střelec národního týmu.

„Když se neprofesionální kluby dostanou do fáze, kde jsou už naopak velké kluby, tak se na to určitě těší a je to svátek nejen pro hráče, ale pro celý klub, fanoušky i region. Je to zkrátka velká událost," dodal ke složení dvojic, které se proti sobě utkají a které nalosoval společně s Martinem Pavlíčkem, ředitelem komunikace společnosti MOL.

„Je tam hned několik zajímavých dvojic. To, že přijede do Mariánských Lázní tým Slavie, bude určitě pro všechny svátkem. Pražské derby mezi Spartou a Žižkovem bude taky určitě zajímavé, stejně jako třeba Chrudim s Hradcem Králové. Určitě se dočkáme i nějakého překvapení,“ míní "Dino" Koller.

Ke Slavii byl los velmi přívětivý. Vršovičtí jako jeden ze dvou prvoligových klubů dostali divizního soupeře. Pražané zavítají do stadion aktuálně druhého týmu divizní skupiny A Mariánských Lázní, které postupem do 3. kola dosáhly na historické maximum v poháru.

„Za los jsme rádi a do Mariánských Lázní se těšíme. Chtěl bych na zápas pozvat všechny fanoušky. V Mariánských Lázních se mohou těšit na svátek fotbalu,“ uvedl manažer A-týmu Slavie Přemysl Kovář. Vedle červenobílých čeká z ligových celků divizní soupeř ještě na Zlín, který se představí na Kladně.

Los 3. kola českého fotbalového poháru MOL Cupu (úřední hrací termín 27. září): Kladno - Zlín, Zápy - Olomouc, Domažlice - Bohemians Praha 1905, Kolín - Ostrava, Mariánské Lázně - Slavia Praha, Uničov - Pardubice, Mladá Boleslav - Velvary/Vlašim, Dukla Praha - Opava, Chrudim - Hradec Králové, Brno - Plzeň, Jihlava - Liberec, Kroměříž - České Budějovice, Teplice - Vyškov, Jablonec - Prostějov, Líšeň - Slovácko, Sparta Praha - Žižkov.