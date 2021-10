Hrál se duel základní skupiny Evropské ligy mezi domácí Spartou a hostujícím Lyonem. Mezi českou legendou a francouzským velikánem. Dopadlo to podle očekávaní, Olympique vyhrál v Praze 4:3, byť už po nějakých dvaceti minutách byl dva góly zpět. Letenští vedli po dvou brankách slovenského drzouna Lukáše Haraslína 2:0.

Pak se ale rozjel kolotoč. Dominance, kvalita, jiný svět, bohužel.

Velký obrat favorita

Lyon skóroval už do poločasu a po změně stran demonstroval svou moc. Nezabrzdilo ho ani vyloučení. „Jsme zklamaní, nezasloužili jsme si prohrát,“ prohlásil hridna Haraslín. „Sparta dostala lekci,“ oponoval mu ve studiu České televize známý trenér Josef Csaplár.

Teď se pobavme o tom, který z těchto výroků platí.

Začněme Haraslínem. Ano, má (v něčem) pravdu. Sparta ukázala české přednosti. Bojovala, jela na sto procent, byla důrazná, i když často nestíhala, v prvních pětadvaceti minutách také velmi účinná v útoku. Proto se dostala do vedení.

„Škoda že jsme neudrželi nadějný začátek a dvougólové vedení. Úvod byl opravdu dobrý, pak jsme trochu povolili, Lyon si vzal balon a začal nám zatápět,“ vykládal zkušený zadák Ondřej Čelůstka.

Jenže už v té chvíli byla vidět negativa, zažité minusy. Adam Hložek s Haraslínem se pouštěli do „evropských“ akcí, nebáli se prosadit individuálně. Další hráči (včetně jindy vynikajícího Jakuba Peška) měli problém. V české lize jsou dominantní, tady to tak zdaleka nebylo. Například Michal Sáček má precizní vyvezení balonu z přehuštěného prostoru, proti Lyonu však v této disciplíně ztrácel.

To je jen jeden příklad, důkaz rozdílu.

Lyon ukázal limity

Csaplár i kvůli tomu několikrát opakoval klíčové slovo: Kvalita. „Oni ji ukázali,“ připustil středopolař Haraslín.

Ano, teď jsme u té lekce. Lyon jasně předvedl, že dovednosti jednotlivců má na vyšší (v případě hlavních hvězdy výrazně) úrovni než Sparta. Technika, pohyb, rozhodování, chování v prostoru. K tomu nečitelnost, lehkost, nápady, pro nezaujatého fandu fotbalu to byl krásný pohled. Co například předváděl střídající Brazilec Lucas Paquetá, to byla óda na fotbal. Jeho gól, ta sebejistá střela, byl jen vrcholem. Světový hráč, jednoznačně.

Takže spíše platí Csaplárova slova. Lyon na Letné demonstroval, kde je špička. Ale pozor, Sparta má dost zajímavých mladíků, kteří se na podobnou úroveň mohou dostat. Adamové Hložek s Karabcem, Ladislav Krejčí mladší, Filip Panák, Dávid Hancko, zmiňovaný Haraslín.

Jen si prohru pobrat správně. Neutěšovat se třemi zásahy, nýbrž přijmout realitu.