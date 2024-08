„Albion má ve svém věku velký potenciál se nadále rozvíjet. Odpovídá typologii, kterou si u útočníka v našem způsobu hry představujeme,“ řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. „Dokáže být velmi produktivní, což dokládají jeho statistiky z posledních dvou sezon. Zároveň umí připravit šanci pro spoluhráče. Využitelný je jak v postupném útoku, tak při brejkových situacích. Věříme, že se v našem herním stylu bude ještě zlepšovat.“

Podle klubového webu měl talentovaný útočník během přestupového období hned několik nabídek. Přednost však dostala Sparta. Podle médií vysolil český mistr za kosovský poklad 4 miliony eur. Rrahmani se tak řadí mezi nejdražší hráče, kteří kdy přestoupili do české ligy. Sto milionů korun stáli i rumunský záložník Nicolae Stanciu a stoper David Zima.

Rrahmani na sebe upozornil už v kosovském Ballkani, se kterým získal dva tituly a stal se králem kanonýrů soutěže. Tenkrát o nej usilovala Slavia, proti které nastoupil v evropských pohárech. Mimochodem, ještě v červenci to vypadalo, že Rrahmani skončí právě v Edenu.

Po přestupu do Rapidu Bukurešť si v rumunské nejvyšší soutěži připsal v osmadvaceti zápasech 18 branek a 6 asistencí, byl druhým nejlepším střelcem ligy. „Je to důležitý krok v kariéře a já jsem za přestup do Sparty velmi rád,“ uvedl Rrahmani, který přiletěl do Česka už v neděli soukromým tryskáčem, který mu půjčil a zaplatil majitel Rapidu Bukurešť.

Na Letné se potká s krajanem Ermalem Krasniqihem, se kterým nastupoval v Ballkani i Rapidu. Krasniqi přišel do Sparty v červnu.

Pražané ještě dolaďují příchod obránce Marcosa Lópeze. Peruánský reprezentant byl měl dorazit z Feyenoordu Rotterdam, který vede bývalý trenér letenského mužstva Brian Priske.