Nestává se moc často, aby premiér Petr Fiala řešil český fotbal. V posledních hodinách však musel udělat výjimku. Důvod? Viktoria Plzeň má ve čtvrtek v rámci Evropské konferenční ligy nastoupit proti Tobolu Kostanaj, kazachstánskému celku, v jehož řadách působí hráči pocházející z Ruska a Běloruska. Zdálo se, že hrozí skandál obřích rozměrů, ale v úterý došlo v případu k nečekanému vývoji.

Přílet fotbalistů Tobolu Kostanaj do Česka | Video: Deník/Martin Jůzek

Bizarní zápletka odvetného zápasu posledního předkola Evropské konferenční ligy vznikla kvůli vládnímu usnesení (č. 480 z 28. června) reagujícímu na válečnou agresi Ruska na Ukrajině. Lidé pohybující se ve sportovním prostředí tápali, zda můžou fotbalisté Ivan Konovalov, Albert Gabarajev, Pavel Kirejenko a Pavel Zabelin vstoupit na české území.

V úterý výprava Kostanaje přiletěla do Česka. Bez této čtveřice!

„Chceme se soustředit jen na fotbal,“ líčil na letišti Milič Čurčič, srbský kouč ve službách Tobolu. O situaci ani podobě kádru se bavit nechtěl, leč neurčitě zmínil: „Uvidíme, co se stane v dalších dvou dnech.“

Otazníky v ruské otázce: Hašek je neústupný, fotbalistům by zakázal hrát v Plzni

Případem se zabývali právníci, úředníci, funkcionáři, policisté a politici. Poslední hodiny byly značně bouřlivé. Jak v Praze a Plzni, tak nepochybně také v kancelářích Tobolu.

Zelená od Národní sportovní agentury

„Ruští fotbalisté hrající za kazachstánský klub by podle našeho výkladu mohli nastoupit k utkání v Plzni, aniž by došlo k porušení vládního usnesení, jelikož jsou členy týmu nereprezentujícího Rusko ani Bělorusko,“ řekl mluvčí Národní sportovní agentury Jakub Večerka.

Jenže… Zástupci ministerstva zahraničních věcí i ministerstva vnitra měli opačný postoj. „Nikdo z ruských občanů nepodal na našem velvyslanectví v Kazachstánu žádost o vízum,“ řekl Daniel Drake, tiskový mluvčí ministerstva zahraničních věcí. Dodal, že i kdyby tak hráči učinili, byli by na základě stávajících pravidel odmítnuti.

Vedení Tobolu zvažovalo, že přiletí kompletní. Výše zmíněná čtveřice už v nedávných týdnech prošla kolem celníků ve Finsku, Švýcarsku a Irsku - tým postupně vyřadil Honku Espoo, Basilej a Derry City. Tento risk si nicméně v Kazachstánu nakonec rozmysleli.

VIDEOSESTŘIH: Viktoriáni vezou z Kostanaje cenné vítězství, podívejte se na góly

„Vízum je jen jedna z podmínek. Obecně platí, že všem ruským občanům je zakázán vstup na české území. Kontrolou procházejí buď na letišti, nebo je lze kontrolovat i v místě pobytu,“ dodal Josef Urban, mluvčí cizinecké policie, který posléze potvrdil, že ač byli očekáváni, tak se Konovalov a spol. na letišti v Praze neobjevili.

Kostanaj se však nevzdává myšlenky na to, aby do Česka dostal i zbývající fotbalisty.

„Bez komentáře. Můžeme se o tom bavit ve čtvrtek,“ reagoval Andrej Kančelskis, generální manažer Tobolu, jenž pochází z Ukrajiny, ale na hřišti dřív reprezentoval Sovětský svaz a Rusko (působil i v Manchesteru United).

Zdroj: Deník/Martin Jůzek

Jednání na nejvyšší úrovni, ozval se i Čeferin

Boj o postup do skupiny Evropské konferenční ligy je v polovině.

Plzeň v Kazachstánu vyhrála 2:1, ale soupeř věří v obrat. I proto stojí o start ruského brankáře Konovalova, jenž patří k oporám mužstva. Ještě v zimě působil ve skotském Livingstonu, odkud odešel proto, že byl daleko od rodiny.

V případě, že by se Kostanaj „šprajcl“ a nechtěl nastoupit, byla jako možnost zmíněna kontumace.

Strašák pro Plzeň: Kostanaj má hráče z Ruska, hrozí kontumace? Variant je víc

Podle informací Deníku se zpráva o problému dostala až na stůl Aleksandera Čeferina, šéfa Evropské fotbalové unie (UEFA).

Hrozící skandál však zažehnalo jednání na nejvyšší úrovni. Premiér Petr Fiala měl slíbit, že fotbalistům Kostanaje pocházejícím z Ruska a Běloruska udělí výjimku.

„Jsme připraveni postupovat tak, abychom nepoškodili zájmy a prestiž českých fotbalových klubů v Evropě,“ vzkázal Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády.

Ve hře tak zůstává možnost, že tři Rusové a jeden Bělorus dorazí později, po vlastní ose.

Zápas v Plzni má plánovaný výkop ve čtvrtek v 19 hodin.

Tlačenice u Putinových vrat. Západní hokejisté chtějí být Rusy, větří miliony

Ztráta v lize, let přes Rusko



Kazachstánský celek nepřiletěl do Česka v nejlepším možném rozpoložení. Na rozdíl od Plzně musel Tobol hrát ligu, a to dokonce v neděli večer. Po domácí remíze proti Ordabasy Šymkent, lídrovi tamní ligy, zavládly rozpaky. „Ztratili jsme body,“ vzkázal kouč Milič Čurčič. Řekl to i přesto, že do utkání poslal řadu obvyklých náhradníků.



„Za dva měsíce jsme odehráli spoustu zápasů. Kluci se potřebují vzpamatovat,“ dodal srbský trenér ve službách Kostanaje. Tobol je v tabulce kazachstánské ligy hrané systémem jaro - podzim až šestý.



Jedinou výhodou oproti Plzni byl fakt, že mužstvo cestovalo do Prahy s „domácí“ aerolinkou, jež nemusela oblétávat Rusko. Viktoria absolvovala pouť do Kazachstánu s mezipřistáním v Bulharsku.