Rytíř, který přišel o čest. Jak legendě Giggsovi zničily pověst milostné aféry

Ta mu na svět dovedla hned dvě děti, věrného přístupu ze strany svého manžela se však nikdy nedočkala. Bývalý velšský kapitán byl sice odjakživa znám jako velký sympatizant mladých a sličných žen, ovšem svými dětinskými kroky v průběhu manželství definitivně překročil veškeré meze.

Dvě odlišné masky velšského gentlemana

A když se před pěti lety provalilo, že někdejší legendární záložník podvádí vlastní ženu s manželkou svého mladšího bratra Rhodriho, pochopitelně se proti němu otočil zády celý fotbalový svět. Včetně oddaných fanoušků Rudých ďáblů, kteří nevěřili vlastním očím.

S přítelkyní Kate chtěl odstartovat novou životní kapitolu, namísto toho však přišlo hned po třech letech společného soužití jedno velké vystřízlivění. Ze vztahu, jenž měl být údajně plný hádek, nedorozumění a neustálých problémů.

A v hlavní roli, kdo jiný než Ryan Giggs. Se sváděním cizích žen samozřejmě nepřestal, a když mu jeho přítelkyně tyto excesy vyčítala, nahou ji prý kopl do zad a vykopl z apartmá hotelu. Toho všeho se měl dopustit člověk, jenž je už nějaký pátek držitelem Řádu britského impéria za sportovní přínos.

Ryan Giggs si proti Arsenalu zahrál 800. soutěžní zápas v dresu Manchesteru United.Zdroj: REUTERS/Nigel Roddis

Na první pohled naprosto nepochopitelné, přesto je povídka o dvou zcela odlišných tvářích velšského válečníka nejspíše založena na pravdivém příběhu. „Vypadá jako sympaťák, ale za dveřmi se skrývá mnohem ošklivější a zlověstnější stránka jeho povahy,“ vypověděl o Giggsovi žalobce Peter Wright.

Absolutním vrcholem, který nakonec dohnal celou pětiletku rádoby zamilovaných až před soud, však byla až aféra z listopadu roku 2020, kdy se měl osmačtyřicetiletý Velšan dopustit vrcholného násilí na přítelkyni Kate, a dokonce i její sestře.

Giggs žádal o milost, ale marně

Při jedné z domácích hádek, jejíž důvodem tentokrát byla snaha Grevilleové nadobro opustit svého partnera, se naprosto opilý a vzteklý Giggs údajně fyzicky navážel do své přítelkyně, kterou podle její výpovědi u soudu uhodil prudce na zem a později také udeřil hlavou do obličeje.

„Snažila jsem se jakkoliv bránit, ale nešlo to. Takhle naštvaného jsem ho snad ještě nikdy neviděla,“ vyprávěla oběť před soudem.

Grevilleová pouze žádala, aby ji Giggs nechal volně odejít z baráku, se svou prosbou ovšem neuspěla. A naopak zažila hotové peklo. „Byla jsem v naprostém šoku,“ dodala ve výpovědi.

Do celé akce se ihned poté vložila její sestra, která okamžitě zavolala policii. A to také znamenalo pro někdejší fotbalovou ikonu definitivní konec. „Začal mi vykládat, abych o tom přemýšlela, že to zničí jeho i mě. Tak jsem mu jen odpověděla, že na to měl myslet předtím, než něco takového udělal,“ řekla Grevilleová.

Někdejší fotbalová ikona Ryan Giggs mířící na soudní líčení, které brzy rozhodne o jeho budoucnosti.Zdroj: Sky News

Až po necelých dvou letech dlouhého čekání se případ konečně dostal před úřady. A v britských soudních kuloárech je rozhodně o čem debatovat. „Giggs musí být potrestán, něco takového nelze omluvit ani přehlížet,“ řekl žalobce Wright. „Hádali se jako děti, ale nikdy by nepřekročili určitou mez,“ naopak tvrdí obhájce Velšana Chris Daw.

Tak či onak, pověst věčného gentlemana fotbalových trávníků je navždy zničena. Giggs je zatím na svobodě jenom díky kauci, už za dva týdny však může definitivně usednout do tepláků.