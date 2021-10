Proč? Kromě svých sexuálních úletů a nevěr nyní pro změnu čelí obvinění z napadení dvou žen.

S United kdysi získal třináct titulů, odehrál za ně skoro 1000 zápasů. Giggs měl pověst fotbalového gentlemana a poněkud introvertního génia, který na hřišti odevzdal duši, ale mimo něj se často uzavřel zcela do sebe. S nikým o svém soukromí příliš nemluvil. Fanouškům zamával, novinářům rychle sdělil své pocity ze zápasu a poté se rychle odporoučel pryč.

Dnes už není divu, proč se velšský fotbalista nepouštěl do žádných detailů. Tak jak na place uměl zamést se všemi protiútoky soupeře, před svým vlastním prahem to nikdy nedokázal. Jeho pověst slušňáka se během let začala postupně rozpadat. Sexuální aféry se začaly řítit do světa jako vlna tsunami.

Fotbaloví nadšenci si jistě vzpomenou na Giggsův nedávný incident, kdy byl v listopadu loňského roku obviněn z napadení své přítelkyně Kate a jedné další ženy. U soudu sice vlastní vinu popřel, ale ani složená kauce a vyhnutí se vazbě nezabránilo dočasnému odchodu z trenérské lavičky Walesu. A tak stejně jako v březnové bitvě půjde i do pátečního zápasu s Českem jako hlavní trenér jehobývalý asistent Robert Page.

„Ryan tu sice není, ale hráči vědí, co po nich chce. Voláme spolu každý den a stále se držíme jeho představ,“ pronesl „nový“ kouč národního týmu.

Kdyby nedávná aféra byla pouhým zkratem v hlavě bývalého fotbalisty, tak nad ní asi každý mávne rukou. Giggs a průšvihář? To jste se asi spletli. Ten, který celou kariéru nosil nálepku hrdiny a nedostal jedinou červenou kartu?

Světě div se, realita je krutější, než se může zdát. Všechno to začalo v květnu roku 2011. Tehdy se ještě proháněl po hřišti slavného Old Traffordu, když se objevila zpráva, že svou manželku Stacey (má s ní dvě děti) vícekrát podvedl s hvězdou britské reality show. Fanoušci nevěřili, ale vše potvrdil důkaz o tom, že se fotbalista snažil milenku umlčet pořádně tučným úplatkem ve výši 150 tisíc liber.

Neuběhly však ani dva měsíce a přišel definitivní pád na dno. Do médií totiž promluvila Natasha, manželka Giggsova bratra Rhodriho, která se veřejně přiznala k tomu, že s majitelem dvou titulů z Ligy mistrů udržovala osmiletý milostný poměr.

Zrada. Nebo spíše velezrada. „Jak jsi mi to mohl udělat? Jsi lhář a zrádce,“ prohlásil Giggsův bratr Rhodri. A k někdejšímu záložníkovi se rázem otočila zády celá jeho rodina. A v roce 2016 i jeho žena…

„Stydím se za něj. Tak moc, že ani nechci vyslovit jeho jméno. Měl bych být hrdý táta, alenemůžu. Když ho vidím v televizi, hned přepínám,“ nešetřil potížistu ani jeho vlastní otec Danny, někdejší reprezentant Walesu v ragby.

Giggsova velká slabost? Jednoznačně ženy. Bratr Rhodri jej dokonce později označil zanevyléčitelného závisláka na sexu. A v poslední době se to všechno trenérovi Walesu bortí jakodomeček z karet. Nestihl očekávané EURO, v koronavirové pandemii navíc přišel o spoustu peněz a nyní má na krku hrozbu vězení.

RYAN Giggs’ bust-up with his girlfriend was sparked by her fears he had been cheating on her with two women — one of them a model.