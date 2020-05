"S vládními nařízeními nesouhlasím - v Česku, ani v Itálii. Jsme už dva měsíce zavření doma, naštěstí můžeme aspoň na zahradu. Čekáme na zprávy, až se to konečně změní. Každým dnem dávají jiná rozhodnutí a některá z nich nejsou v rámci našich práv a svobod," řekl Barák ČTK.

On-line ke koronaviru ZDE.



"Tu nemoc a vir absolutně nepodceňuju. Ale je to de facto nějaká chřipka, která je tu s námi nejspíš už delší dobu, než uvádějí některá média. Koronavirus tu bude stejně jako všechny ostatní viry. Člověk se na ten problém musí dívat do hloubky. Spíše za tím vidím politickou hru některých lidí. Vůbec si nemyslím, že situace je tak vážná, jak se z ní dělá," doplnil příbramský rodák, jenž v Lecce od ledna hostuje z Udine.



Podle něj některá média koronavirus zveličují. "Neřeknu ani slovo, kdyby denně umíralo sto tisíc lidí. V Itálii lidé umírali, ale myslím, že to procento bylo i na svém vrcholu minimální, když budeme jmenovat i jiné nemoci, jako třeba normální chřipku. Teď je covid-19 jasně na ústupu, každým dnem čísla klesají a jsou naprosto směšná. Všichni vidí, že se situace neskutečně zlepšila, takže nevidím důvod, proč nevyzkoušet uvolňování," prohlásil Barák.

Mrzí ho, že pandemie v březnu přerušila italskou ligu, protože po příchodu k nováčkovi Lecce se začínal vracet do formy, kterou měl v Udine před zraněním zad. V dresu osmnáctého celku tabulky stihl odehrát pět utkání v základní sestavě a vstřelit jeden gól.



"Ze sportovního hlediska to byla určitě škoda, na druhou stranu teď během pauzy můžu co nejlíp potrénovat. Rád bych byl ještě v lepší formě, než když jsem do Lecce přišel. Stoprocentně doufám, že se liga zase rozběhne. Nevidím jediný důvod, proč by se nemělo hrát," uvedl Barák.



Udělalo mu radost, že pro dohrání Serie A se v pátek vyslovilo všech 20 klubů. V pondělí některé týmy začnou s individuální přípravou v tréninkových centrech, osud přerušené sezony však zůstává nejistý.



"Předtím byly dva tři kluby z pásma sestupu, které dělaly nějaké cavyky. Snažily se využít téhle situace, aby nesestoupily. Na jednu stranu to chápu, ale je to sport a mělo by to být fair play. Když budu mluvit za všechny hráče, se kterými jsem se bavil, tak všichni to chtějí dohrát," konstatoval bývalý středopolař Příbrami nebo pražské Slavie.

Předčasné ukončení italské ligy by podle něj mělo až fatální následky. "Některá média nám dávají ne zcela pravdivé informace, často i vyložené lži. Lidi jsou pak dezinformovaní. Musí pochopit, že pokud se nedohraje tenhle ročník Serie A, tak minimálně pět šest klubů bude mít obrovské finanční problémy vůbec další sezonu začít. S tím jsou spojena televizní práva a vysílatelé se snaží co nejvíc natáhnout kluby. Na tom by tratila celá Itálie, kde je fotbal třetím nejsilnějším faktorem přísunu peněz do státní kasy," uvedl Barák.

V zimě dostal několik nabídek, ale rozhodl eminentní zájem Lecce, kde je spokojený po fotbalové i životní stránce. "Jsem rád, že jsem to udělal, protože je to skvělá nová zkušenost. Věděl jsem, že po tak dlouhé době budu mít šanci odehrát co nejvíc zápasů, ukázat se a být i víc na očích trenérovi (Jaroslavu) Šilhavému kvůli reprezentaci a Euru. To byl pro mě nejdůležitější faktor," přiznal Barák.



Odklad mistrovství Evropy z letošního na příští léto bere jako příležitost vrátit se do národního týmu, za který naposled hrál na podzim 2018. "Reprezentace si strašně vážím, je pro mě vyznamenáním a asi tím nejdůležitějším v kariéře. K České republice mám silný vztah, vždycky to bude můj domov. Doufám, že na prvním srazu po tomhle všem nebudu chybět a donutím trenéra svými výkony, aby mě nominoval," prohlásil dvanáctinásobný reprezentant.