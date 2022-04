Ve skupině C dojde na pikantní souboj mezi Lionelem Messim s Robertem Lewandowskim. Právě polský kanonýr měl podle mnohých získat Zlatý míč právě místo argentinské hvězdy.

Obhájci zlata z Francie se ve skupině D střetnou s Dánskem, Tuniskem a jedním z trojice SAE, Austrálie, Peru. "Není to žádná sláva. Raději bychom se vyhnuli Francouzům, protože patří k nejlepším týmům světa a mají skvělé hráče," řekl dánský trenér Kasper Hjulmand. Jeho svěřenci na minulém šampionátu v Rusku ve skupině remizovali s "Les Bleus" 0:0.

Brazílie ve skupině G narazí na Srbsko, Švýcarsko a Kamerun. Další jihoamerický gigant Argentina v "céčku" vyzve Saúdskou Arábii, Mexiko a Polsko. Zřejmě největším šlágrem základní fáze bude souboj Španělska s Německem ve skupině E, kterou doplní Japonsko a vítěz druhé interkontinentální baráže Kostarika - Nový Zéland.

"Je to atraktivní a zajímavá skupina. Nebude to snadné, ale máme velké plány. Nemůžete tady dostat lehkou skupinu, všichni účastníci jsou kvalitní. Chceme dojít co nejdál, nejlépe až do finále," uvedl německý kouč Hansi Flick.

Závěrečný turnaj se bude hrát od 21. listopadu do 18. prosince. Skupiny potrvají 12 dnů, každý den se v nich odehrají čtyři utkání.

Česko bude chybět na čtvrtém šampionátu za sebou. V samostatné historii postoupilo jen na MS v roce 2006 v Německu.

Složení základních skupin fotbalového MS v Kataru:



Skupina A: Katar, Ekvádor, Senegal, Nizozemsko.

Skupina B: Anglie, Írán, USA, Wales/Skotsko/Ukrajina.

Skupina C: Argentina, Saúdská Arábie, Mexiko, Polsko.

Skupina D: Francie, SAE/Austrálie/Peru, Dánsko, Tunisko.

Skupina E: Španělsko, Kostarika/Nový Zéland, Německo, Japonsko.

Skupina F: Belgie, Kanada, Maroko, Chorvatsko.

Skupina G: Brazílie, Srbsko, Švýcarsko, Kamerun.

Skupina H: Portugalsko, Ghana, Uruguay, Jižní Korea.