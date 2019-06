Březnový debakl v Anglii už je zapomenut. Český národní tým během dvou červnových duelů posílil své šance na postup na evropský šampionát. V pátek v Praze na Letné zvládl první krok proti Bulharsku, v pondělí tleskal po výhře 3:0 nad Černohorci svěřencům trenéra Jaroslava Šilhavého Andrův stadion.

„Olomouc je krásné a přátelské město. Věřím, že přijde plný stadion a požene nás za třemi body,“ vykládal Šilhavý v neděli na tiskové konferenci.

To se beze zbytku naplnilo. První pokusy o mexické vlny proběhly už v prvním poločase. Čtvrthodinku před koncem zase fanoušci vytáhli z kapes mobilní telefony a za pomoci nich vytvořili zajímavé choreo. Paráda! Ještě cennější ale je, že český reprezentační kouč může k přívlastkům o hanácké metropoli znovu přidat, že je i vítězná.

Nesnadné vítězství

Národní tým na Andrově stadionu opět naklonil bilanci v kvalifikačních zápasech ve svůj prospěch. Po dvou výhrách z éry Karla Brücknera, přišly dvě porážky pro týmy Michala Bílka. Triumf Šilhavého party dal na první období náležitě zavzpomínat

A jak se důležité vítězství rodilo? Nesnadno. Černá Hora byla přece jen organizovanějším soupeřem než Bulhaři. Takže i když češi hráli s míčem častěji, festival gólových šancí se nekonal.

Jedna ranka se ale přece jen ujala. Kadeřábek vrátil centrem odvrácený míč po standardce do vápna a Jakub Jankto z voleje krásně napálil míč kolem nohy brankáře Mijatoviče.

Hrdina Schick

Druhým hrdinou byl Patrik Schick. Na začátku druhého poločasu vykoupal ve vápně obránce Vujačiče a jeho zpětnou přihrávku si srazil ke škodolibé radosti českých fanoušků do sítě druhý stoper Kopitovič.

To ale nebylo vše z dílny forvarda AS Řím, který už v pátek dvěma brankami zničil v Praze Bulhary. Krátce před koncem se probil do vápna a po souboji se soupeřem upadl. Ruský sudí nekompromisně ukázal na penaltu a Schick ji pak k radosti plných tribun suverénně proměnil.

„Černá Hora nás potrápila víc než Bulhaři. Jsou to strašně důležité tři body do tabulky. Jsme spokojeni,“ prohlásil bezprostředně po utkání do televizní kamery obránce Ondřej Čelůstka.

Ve druhém dnešním utkání skupiny A zvítězilo Kosovo v Bulharsku 3:2.

ČR - Černá Hora 3:0 (1:0)



Branky: 18. Jankto, 49. vlastní Kopitovič, 82. Schick z pen. Rozhodčí: Bezborodov - Dančenko, Gavrilin (všichni Rus.). ŽK: Novák, Suchý, Schick - Bakič, Vujačič, Vešovič. Diváci: 11.565.



ČR: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Novák - Pavelka, Souček - Masopust (39. Kopic), Král, Jankto (74. Krejčí) - Schick (88. Kozák). Trenér: Šilhavý.



Černá Hora: Mijatovič - Marušič (60. Jankovič), Vujačič, Kopitovič, Radunovič - Kosovič, Vukčevič (67. Savičevič) - Vešovič, Bakič, Jovovič - Mugoša (85. Bečiraj). Trenér: Džudovič.