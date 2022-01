Čeho si v kariéře ceníte nejvíc?

Vždy jsem chtěla například získat titul někde v zahraničí, protože tam je kvalita jinde. A mně se to povedlo v závěru a rozloučila jsem se tím se svou kariérou. To, že jsem dokázala získat švédský titul s Malmö a byla jsem klíčovou postavou týmu, je jeden z mých největších úspěchů. V Malmö prahli po titulu hodně dlouho a my jsme byly ty, kterým se povedlo po dlouhé době titul získat. Od té doby začalo Malmö vyhrávat, ale já jsem byla u startu té série a toho si obrovsky cením. Je to jeden z mých největších úspěchů, na které ráda vzpomínám. Bylo to ještě umocněno tím, že to bylo moje loučení s kariérou. Rozloučila jsem se v nejlepším.

A co vaše angažmá ve slavném Bayernu Mnichov?

Určitě vysoko kladu to, že jsem se nejenom dostala do Bundesligy a hrála za Bayern, ale stala jsem se tam třeba i kapitánkou. To se také asi nepoštěstí jen tak někomu, zvláště hráčce ze zahraničí. Vypracovala jsem se tak, že mě zvolily samy spoluhráčky.

A další úspěchy?

Třetí věcí je asi to, že jsem se dostala zatím jako jediná Češka do profesionální soutěže v Americe. Bylo tehdy moc těžké se tam dostat, soutěž hrálo jen osm týmů a v každém mohly být jen tři cizinky. Původně jsem si myslela, že se tam dostanu přes univerzitní soutěž, ale v okamžiku, kdy jsem splnila všechny podmínky, abych byla přijata na univerzitu do Connecticutu, tak se ozvali z Philadelphie Charge.

V Americe s nejlepšími hráčkami světa

Bylo to překvapení?

Byl to pro mě obrovský šok, ale možná i ocenění. Strašně moc si vážím toho, že jsem si tuto soutěž vyzkoušela. V tu dobu jsem se potkávala s těmi absolutně nejlepšími hráčkami světa. Utkávala jsem se s Miou Hammovou, jednou z nejlepších fotbalistek historie, byla jsem v týmu s Hope Solo, brankářskou hvězdou ženského fotbalu.

Je naopak něco, co vás mrzí, že jste si v hráčské kariéře nesplnila?

Hodně jsem chtěla uspět s reprezentací. Bohužel se nám nepodařilo proniknout na žádný závěrečný turnaj jako mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo olympiáda. V tu dobu to bylo složitější než dnes, kdy je vyšší počet účastníků. Ale myslím, že když jsme šly do rozhodujících utkání, třeba do baráže, nemohly jsme pro to v tu chvíli udělat více. Občas jsme cítily křivdu, třeba s Italkami. Dala jsem u nich gól, uhrály jsme výsledek 1:1 a pak jsem dostala směšnou žlutou kartu a kvůli ní nemohla hrát odvetu doma. Holky to bohužel nezvládly a my jsme se nedostaly na mistrovství Evropy. To jsou věci, kteréz hlavy nedostanu.

Sledujete, jak se daří vašim následovnicím?

Je fajn, že se víc a víc holek dostává do zahraničí, jsou v Itálii, Francii, Španělsku nebo Anglii, což moc kvituju, protože jen tímto způsobem se česká reprezentace posune dál. Holkám fandím a moc jim přeju, aby se s národním týmem dostaly na nějaký závěrečný turnaj. Bohužel holky nepotrhly tu smůlu, naposledy jim uteklo mistrovství Evropy o penaltový rozstřel se Švýcarskem. Holky ale sleduju a fandím jim.