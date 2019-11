Podstatný bude především zápas proti Kosovu (14. listopadu v Plzni), jenž může definitivně poslat českou reprezentaci na evropský šampionát.

Pro klíčový souboj proti Kosovu a poslední utkání kvalifikační skupiny proti Bulharsku (17. listopadu) musí trenér oželet jednoho z tahounů národního týmu. Čtyřgólový střelec Patrik Schick se stále zotavuje ze zranění, které si způsobil na minulém srazu. Trenéři ho ale zařadili mezi náhradníky.

„Využili jsme té možnosti, i když šance je malá. Spíš takové naše zbožné přání. Nevím, co by se muselo stát. Tento týden by se teprve měl zapojit do tréninku s týmem,“ upřesnil Šilhavý.

Kolem třiadvacetiletého útočníka bylo od posledních reprezentačních zápasů rušno. Lipsko totiž přes média nařklo vedení národního týmu, že před duely s Anglií a Severním Irskem mělo dojít k dohodě o nasazení Schicka pouze do souboje s Albionem. „Můžu s čistým svědomím říct, že nás nikdo nekontaktoval. Za tím si stojíme,“ uvedl manažer A-týmu Libor Sionko.

Ondrášek v Polsku

Zároveň vyvrátil, že by Lipsko tento týden nějak tlačilo na opomenutí Schicka v současné nominaci. „Dodneška s námi nikdo nekomunikoval. Zdravotní stav hráčů stále sledujeme a takové hráče ani nezveme. Počítáme s tím, že je zraněný,“ podotkl.

Šilhavý tak musí řešit před klíčovým duelem rébus v útoku. V tuto chvíli má k dispozici objev z posledního dvojzápasu Zdeňka Ondráška a ligovou stálici Michaela Krmenčíka. U prvně jmenovaného však je pro změnu problém se zápasovou praxí. Jeho Dallas totiž skončil sezonu už 19. října a muž s přezdívkou Kobra tak bude mít téměř měsíc bez ostrého zápasu.

„V Americe pak ještě normálně trénovali a tento týden se chystá s Wislou Krakow,“ přiblížil trenér reprezentace. Na duely s Kosovem a Bulharskem doplní útok ještě jeden hráč, dva muži rozšíří záložní řady.

„Čekáme, jak se vyvine situace kolem Jana Kopice. Je jedním z těch, na které čekáme,“ upřesnil Šilhavý. Reprezentaci tentokrát čekají před soubojem o postup pouze tři dny tréninku. V pondělí se mužstvo sejde, ve čtvrtek už vyzve Kosovo.

„Bude to ještě těžší zápas než u nich, případná prohra by je vyřadila ze hry. Známe jejich sílu, víme, co od nich čekat. Věřím, že budeme připraveni,“ uzavřel trenér.

Nominace ČR:

Brankáři: Tomáš Vaclík (Sevilla), Ondřej Kolář (Slavia Praha), Jiří Pavlenka (Brémy)

Obránci: Vladimír Coufal, Jan Bořil, Ondřej Kúdela (všichni Slavia Praha), Jakub Brabec (Plzeň), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim), Ondřej Čelůstka (Antalyaspor), Tomáš Kalas (Bristol City)

Záložníci: Josef Hušbauer, Tomáš Souček, Lukáš Masopust (všichni Slavia Praha), Vladimír Darida (Hertha Berlín), Jakub Jankto (Sampdoria Janov), Alex Král (Spartak Moskva), Ladislav Krejčí (Bologna)

Útočníci: Michael Krmenčík (Plzeň), Zdeněk Ondrášek (Dallas).