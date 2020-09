Měl být na cestách - nejprve do Německa, poté bleskově na zápas. Hvězdný fotbalista Patrik Schick místo toho sedí zavřený v Praze, je v karanténě a v pátek za Česko nenastoupí v Bratislavě v prvním utkání Ligy národů.

Útočník Patrik Schick. | Foto: Red Bull Media House

Bylo to domluveno, ve čtvrtek měl vyrazit do Leverkusenu, aby v místním bundesligovém kubu absolvoval lékařskou prohlídku, která by potvrdila jeho přestup do Německa. AS Řím mu to povolil, podle zprávy z Itálie je totiž Leverkusen ochoten zaplatit za českou útočnou hvězdu 27 milionů eur, což je v přepočtu více než 700 milionů korun.