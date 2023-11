Poprvé od zranění se na hřiště dostal útočník Leverkusenu Patrik Schick. A byl to návrat jak z partesu. Český reprezentační útočník naskočil do zápasu Evropské ligy na trávníku švédského Häckenu po hodině hry a trvalo mu pouhých deset minut, než skóroval. Na střeleckou formu posledních týdnů navázal Tomáš Souček. Záložník West Hamu zařídil londýnskému celku výhru na stadionu týmu Bačka Topola. A znovu gólem v závěru.

Fotbalista Leverkusenu Patrik Schick se raduje z gólu. | Foto: ČTK

Patrik Schick si v posledních měsících vybral smůly víc než dost. Sotva se před časem zotavil z dlouhodobého zranění, znovu musel usednou na marodku. Přišel tak i o závěr kvalifikačních bojů o mistrovství Evropy, který česká reprezentace zvládla a postoupila do Německa.

Dnes už však byl Schick připraven k utkání Evropské ligy v Häckenu a v 63. minutě právě na něj ukázal trenér při střídání. Bývalý útočník Sparty či Bohemians se mu odvděčil nejlépe, jak mohl. To když v minutě čtyřiasedmdesáté Stanišič centroval z pravé strany do vápna, kam si naběhl právě Schick a pohotově uklidil míč za záda gólmana Abrahamssona. Leverkusen tak i díky němu zvítězil 2:0 a přidal pátou výhru z pěti zápasů základní skupiny.

S přehledem si ve své skupině vede i West Ham, i když ten bude muset ještě o prvenství bojovat s Freiburgem, který stejně jako Londýňané má dvanáct bodů. Ptát se, kdo se postaral o vítězství anglického celku, by vzhledem k jeho formě v poslední době bylo nošením pověstného dříví do lesa. Ano, byl to znovu Tomáš Souček.

Kapitán české reprezentace se stává specialistou na závěry zápasů. V posledním duelu kvalifikace potvrdil vítězství gólem na 3:0 brankou v 89. minutě. V Premier League proti Nottinghamu rozhodl o vítězství West Hamu jen o pár desítek vteřin dříve, o dva týdny později na hřišti Burnley to bylo dokonce v první minutě nastavení.

A dnes udeřil opět v posledních minutách. Běžela 89. minuta, když si naběhl na centr Corneta a nekompromisně zavěsil. Domácí Bačka Topola už nestihla zareagovat, a tak si West Ham připsal čtvrté vítězství.