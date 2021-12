"Kdyby Schickova kariéra zítra skončila, bude se na něj vzpomínat díky ohromnému gólu, kterým po nákopu téměř z poloviny hřiště poslal Českou republiku do vedení 2:0 nad Skotskem na mistrovství Evropy," napsal The Guardian. Českého hráče také označil za jednoho z nejkomplexnějších útočníků současnosti.

The 100 best male footballers in the world 2021: Nos 100-71 https://t.co/F02PUgniq2