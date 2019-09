"Giallorossi" koupili Schicka předloni ze Sampdorie Janov za 38 milionů eur (téměř miliardu korun) jako nejdražší posilu v historii klubu. V italské metropoli však bývalý hráč Sparty nebo Bohemians 1905 nenaplnil vysoká očekávání a v 58 soutěžních zápasech skóroval pouze osmkrát.

"Patrik je velmi atletický a technický hráč. Má reprezentační zkušenosti a pro naši útočnou hru bude přínosem," uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Lipska Markus Krösche. "Jsem rád, že všechno dobře dopadlo a doufám, že týmu pomůžu," přidal Schick.

Podle webu AS Řím je podmínkou uplatnění opce postup Lipska do příštího ročníku Ligy mistrů. Pokud by se to německému celku podařilo, mohlo by Schicka koupit za 29 milionů eur.

Osmý Čech v Bundeslize

Český útočník, který se stane osmým českým fotbalistou v bundeslize, hraje v zahraničí od roku 2016, kdy zamířil do Sampdorie. Premiérová sezona v Itálii mu vyšla a za janovský tým ve 35 soutěžních utkáních vstřelil 13 branek, z toho 11 v Serii A. V létě 2017 měl český reprezentant původně namířeno do Juventusu, z transferu však sešlo kvůli zdravotním komplikacím a údajným problémům se srdcem.

Odchovanec Sparty se v AS neprosadil i kvůli tomu, že na jeho ideální pozici hrotového útočníka většinou dostával přednost zkušený Bosňan Edin Džeko. Schickovi se mnohem víc dařilo v národním týmu, kde za posledních 12 utkání vstřelil sedm gólů. Celkem má na kontě 18 reprezentačních startů a osm branek.

Lipsko vede dvaatřicetiletý trenér Julian Nagelsmann, jenž si předtím udělal jméno v Hoffenheimu. Schicka čeká velká konkurence. V útoku "Roten Bullen" vedle sebe nastupuji Timo Werner a Yussuf Poulsen, kteří v minulé sezoně dohromady nastříleli 31 ligových gólů. Německý tým čeká i Liga mistrů.