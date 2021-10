Vždyť se jen podívejte na tabulku střelců německé Bundesligy. V jedné z NEJ soutěží planety Schick září, naposledy dal za Leverkusen dvě branky a na jednu přihrál. Řídil tak vítězství svého Leverkusenu nad Bielefeldem 4:0.

V závěsu za Haalandem a Lewandowskim

Pořadí střelců je nyní tuze zajímavé. První dvě místa drží dva sedmigóloví kanonýři: Zázrak z Norska Erling Haaland, hvězda Dortmundu, kterou chce celý svět, a polský superstřelec Robert Lewandowski, útočník mocného Bayernu, společně s Lionelem Messim a Cristianem Ronaldem asi nejlepší hráč světa posledních let.

Hned za nimi se usadil Čech Schick, zatím zapsal šest branek v sedmi utkáních.

Útočníka, který se v Česku vykopal především v Bohemians, ač byl hráčem Sparty, naposledy pochválil i renomovaný list Kicker. Logicky dostal nejvyšší známku jedna, navíc si žurnalisté všimli jeho způsobu zakončení u první branky: „Byl až ledově klidný.“

Radost fotbalistů Leverkusenu, druhý zprava je Patrik Schick.Zdroj: ČTK

Ostatně tak Schick vystupuje, občas působí odměřeně. Přesto se dál posunuje mezi dokonalé. Vždyť na nedávném mistrovství Evropy nesdílel korunu krále střelců s proslulým Ronaldem jen kvůli podivnému pravidlu. Oba nasázeli pět branek, ale Ronaldo byl vyhlášen kanonýrem číslo jedna díky jedné asistenci. Divné. Jde přece o góly, ne?

Každopádně si Schick přenesl formu z šampionátu roztahaného po Evropě a vlastně i Asii do další sezony.

Odveta s Walesem

Nyní je potřeba, aby ji potvrdil také v národním mužstvu. To se v pondělí sešlo před dvěma ultradůležitými zápasy kvalifikace mistrovství světa s Walesem a Běloruskem (kvůli poměrům v zemi se hraje v ruské Kazani).

„Na nároďák se těším, střílí mi to docela dobře a budu se snažit navázat na EURO. Věřím, že oba kvalifikační zápasy s Walesem a Běloruskem úspěšně zvládneme a zajistíme si účast v březnové baráži o postup na mistrovství světa 2022,“ pronesl Schick v rozhovoru pro Gól, časopis tuzemské asociace.

Postup do baráže by měl bý jistý i ze třetího místa ve skupině díky úspěchu v další soutěži zvané Liga národů. O druhé Češi hrají s Walesem (první Belgie je nedostižná) - a je potřeba ho urvat. Znamenalo by to nasazení i příjemnější domácí program.

Pro Schicka bude navíc páteční střet s Walesem chvilkou odplaty. Na jaře byl v Cardiffu vyloučen a v září nemohl hrát proti Bělorusku ani Belgii. „Snažili jsme se proti dvojzápasovému trestu odvolat, abych chyběl jen jedno utkání. Myslím si, že moje vyloučení v Cardiffu za šťouchanec v běžném souboji v šestnáctce, který domácí hráč ještě přihrál, bylo dost přísné. Ale postupem času jsem se s tím vyrovnal,“ řekl.

„Představoval bych si, aby se zdravě naštval, to by od něj byla ideální odpověď. Ale nemůžeme to brát jako nějakou vendetu, jako že nám ublížili. Musíme se dobře připravit a zvládnout zápas se vším všudy,“ pronesl trenér Jaroslav Šilhavý.

Bude to tak? Uvidí se v pátek.