Další zahraniční zkušenosti nebude Patrik Schick sbírat v Itálii, ale znovu v Německu. Podle italského fotbalového novináře stanice Sky Sport Gianluca di Marzia za něj Bayer Leverkusen zaplatí římskému AS 27 milionů eur, tedy v přepočtu přes 700 milionů korun. Ve hře jsou navíc procenta z dalšího přestupu.

Schick přestoupil do AS v roce 2017 ze Sampdorie Janov za 42 milionů eur, odehrál zde 58 utkání a vstřelil tři branky. Během hostování v Lipsku minulou sezónu stihl nastoupit do 22 zápasů, v nichž se do sítě soupeřů trefil celkově desetkrát.

V Leverkusenu má nahradit Kaie Havertze, který je na odchodu do londýnské Chelsea. Právě peníze z tohoto transferu pomohly Bayeru k angažování čtyřiadvacetiletého bývalého hráče pražských Bohemians či Sparty.

O Schickovy služby byl zájem i v dalších evropských klubech. Ptát se po něm měla berlínská Hertha či anglický Fulham.