Schick po svalovém zranění ještě nenastoupil za Leverkusen a v klubu se teprve bude vracet do plného tréninku. Podle reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého není vyloučené, že by se k národnímu týmu připojil v případě postupu přes Švédsko na finále play off o účast na šampionátu v Kataru proti Polsku. To by český celek odehrál příští úterý rovněž na soupeřově půdě. Poláci prošli do finále bez boje poté, co bylo kvůli invazi na Ukrajinu vyloučeno Rusko.