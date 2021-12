4. Rok 2012: hledá se Messiho konkurent

Hvězdný kanonýr Lionel Messi získal počtvrté za sebou Zlatý míč.Zdroj: ČTK/AP/STEFFEN SCHMIDT

„And the Golden ball goes to…Lionel Messi!“ Fráze, která se do dějin této ankety zapsala už naprosto nesmazatelným písmem. Čtvrtý triumf v řadě, to tu ještě nebylo. Oproti roku minulému se téměř nic nezměnilo. Tedy vlastně ano, na třetí pozici vystřídal Xaviho jeho kolega ze záložních řad Andrés Iniesta. Ronaldova touha vystřídat Messiho v čele se zdála být nedosažitelná.

Portugalec dotáhl Real k ligovému titulu, svůj národ dokonce až do semifinále evropského šampionátu. To Iniesta se pro změnu stal klíčovým článkem při obhajobě španělského zlata. Pánové, to je ale pořád málo. Jedinečný um argentinského snajpra je zkrátka stále silnější. Messi pálil opět nejpřesněji a čtyřmi oceněními v řadě tak podtrhl naprostou nadvládu ve fotbalovém světě.