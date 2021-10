Zděšení zavládlo v sídle českého fotbalu poté, co bučení dětí na fotbalistu Glasgow Rangers Glena Kamaru během utkání Evropské ligy na stadionu Sparty nabobtnalo do mezinárodního skandálu. Předseda FAČR Petr Fousek je v šoku z reakcí zahraničních médií, která osočují děti i celé Česko z rasismu.

Petr Fousek. | Foto: Jan Tauber

„Jako předseda FAČR, která dbá dlouhodobě na boj proti jakýmkoliv projevům nesnášenlivosti, naprosto odmítám podobná generalizování problému rasismu. A to ať již směrem k českým klubům, českému fotbalu, hlavnímu městu Praze nebo celé České republice a jejím občanům. Převracet realitu, kterou jsem na Letné viděl v to, co jsem si následně o dění na stadionu přečetl, je nepřijatelné,“ zlobil se Fousek.