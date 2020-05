Svoboda je v čele LFA od jejího vzniku. Pětačtyřicetiletého funkcionáře nominovala Sparta Praha, v které je místopředsedou představenstva. Svoboda byl průkopníkem samostatnosti ligy a později prosadil nový herní model s nadstavbou, který měl premiéru v minulé sezoně.



Po čtyřech letech v roli šéfa LFA mu stejně jako dalším čtyřem ze sedmi členů ligového výboru vypršel mandát. Znovu zvoleni dnes byli i oba místopředsedové za první a druhou ligu Adolf Šádek z Plzně a Petr Heidenreich z Ústí nad Labem, kteří rovněž neměli protikandidáta.

V sedmičlenném výboru pokračují Dariusz Jakubowicz z Bohemians 1905 a Václav Brabec z Baníku Ostrava, jimž vyprší mandát až v dalších letech. Naopak skončili slávista Jan Nezmar, kterého nahradil klubový kolega Tomáš Bůzek. Místo sokolovského Tomáše Provazníka bude ve výboru za druhou ligu chrudimský Tomáš Linhart. V kontrolním výboru nahradí Bůzka liberecký Libor Kleibl.



Svobodu opakovaně kritizovala rivalská Slavia a především předseda představenstva úřadujícího mistra Jaroslav Tvrdík. Šéfovi ligy vyčítá, že nezvládl komunikaci při koronavirové krizi a že je zároveň ve vedení Sparty. Protikandidáta ale Slavia nepostavila.



Volby se uskutečnily na ligovém grémiu v pražské hale O2 universum, kde zástupci klubů rozhodli o pokračování sezony první a druhé ligy, kterou přerušila pandemie nového koronaviru.

"Možná mi to nebudete věřit, ale já o těch volbách upřímně moc nepřemýšlel. Kdyby dnes kluby nechtěly ligu dohrát, pro mě by to byl asi takový moment, kdy bych spoustu věcí zvažoval. Normálně bych mohl mít euforické pocity, ale vím, že od zítra budeme řešit spoustu věcí - jak ligu dohrát, otázka testování, schéma televizního vysílání. Cítím, že nás čeká složité období z hlediska organizace profi sportu," řekl Svoboda novinářům.



"Samozřejmě kritika byla veřejně prezentovaná, nedostatečná komunikace. Vždy může být komunikace větší, na druhou stranu tady nikdo žádné informace moc neměl. Odpověď na klíčovou otázku: co se stane, když bude někdo pozitivně otestovaný, jsem dostal včera odpoledne. Asi bych nějaký mail poslal dřív, ale po bitvě je každý generál," dodal.