Diego, chybíš nám. Už to bude nějaký ten pátek, co provází fanoušky v Neapoli smutek a věčné čekání na nového Maradonu. Spasitele, jenž do přímořského letoviska navrátí dávnou pýchu a slávu. A on se možná přeci jen našel. Jmenuje se Victor. Victor Osinhem. Nigerijský kluk z ulice, který válcuje celou Itálii a drží Neapol na čele Serie A.

Neapolský kanonýr Victor Osinhem válcuje celou Serii A. | Foto: AFP

Poslední roky se to v italské nejvyšší soutěži přílišnou konkurencí rozhodně nehemží. Rok co rok se z toho donedávna stávala one team show v podání turínské Staré dámy, která vládla Serii A dlouhých devět let.