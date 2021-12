Ve 25. minutě přišla další velké příležitost, když odražený balon od domácího obránce šel přímo na kopačku Kratochvíla. Jeho rána z „voleje“ ale netrefila domácí branku. V závěru první půle pak přišla studená sprcha pro hosty, kteří se zdáli být lepším týmem. Po vysokém centru z pravé strany, který šel přes tři hráče hostí si na hranici malého vápna naskočil Debeljuh a nedal Hanušovi v jablonecké brance šanci. Běžela již 45. minuta a do kabin se tak šlo za těsného vedení domácího týmu, který důrazně a místy až tvrdě v prvním poločase bránil a do útoku se moc nepouštěl.

Vrba může slavit. Sparta složila dánského mistra, evropská mise pokračuje

To ale neplatilo v úvodu druhé části, kdy domácí sice pozorně bránili, ale snažili se být více na balonu a tlačili se před branku Hanuše. Ten musel v 58. minutě vytáhnout výborný zákrok po střele domácího forvarda. Domácí se také snažili hru trochu kouskovat, německý rozhodčí však žádné polehávání od začátku utkání nestrpěl a hráče hned zdvihal a ukazoval, že vše nastaví. Hra tak měla zcela jiný charakter, než hráči FK potřebovali. K ohrožení domácí branky se téměř nedostávali. Náznak přinesl průnik Pilaře, ovšem ve finále jeho nahrávka do zakončení nebyla přesná a domácí obrana nebezpečí v klidu odvrátila. Necelou půlhodinku před koncem tak stále vedli domácí.

KONEC ZÁPASU!

Bohužel jsme na Kluž nestačili a na naše cesta pohárovou Evropou končí po porážce 2:0. Naše šance se nám proměnit nepodařilo. Děkujeme za podporu.#vprvnilinii #UECL #CFRJAB pic.twitter.com/C8Slb7LmsE — FK Jablonec (@FKJablonec) December 9, 2021

Trenér rada poslal do hry Doležala s Kubistou ve snaze posílit útok o vysoké hráče. Změnu to však nepřinášelo. Komplikovaná a nepřesná rozehrávka pak nepouštěla hráče Jablonce do brankových příležitostí a k vážnějšímu ohrožení domácího gólmana. A pak přišel v 83. minutě další úder. Domácí se zmocnili balonu na své polovině. Přišel kolmý centr po levé straně do běhu. Domácí se najednou ocitli v situaci dva na jednoho a přišla nahrávka na dobíhajícího Debeljuha. Ten neměl s překonáním vybíhajícího Hanuše problém a přidal druhou branku Kluže.

O osudu utkání a tím i trvání Jablonce v evropských soutěžích bylo definitivně rozhodnuto. Upravit skóre pak ještě mohl Vaníček, který se vrhl hlavou do nízkého centru v již nastaveném čase. Domácí brankář ale se štěstím zachránil. Na svého soupeře dnes hráči FK nestačili. S chybějící koncovkou se prostě zápasy vyhrát nedají. FK Jablonec tak v tabulce skupiny obsadí konečné třetí místo.