Plzeňští fotbalisté prohráli v play-off Evropské ligy v Izraeli s Beer Ševou 0:1. Podruhé v řadě budou viktoriáni na podzim chybět v pohárové Evropě. A to je jistě po předchozích tučných letech, kdy si třikrát zahráli i Ligu mistrů (naposledy v roce 2018), velké zklamání.

Pád záložníka Pavla Buchy po souboji s Eltonem Acolatsem jakoby předznamenal konec plzeňské Viktorie v pohárové Evropě. V Izraeli prohrála s Beer Ševou 0:1. | Foto: fcv

"Takové zápasy kolikrát rozhodují mikrosituace, tentokrát to byla opět penalta proti českému týmu," nezastíral zklamání plzeňský kouč Adrian Guľa. "Ale na druhou stranu jsme měli skoro celý zápas, abychom se z toho dostali. Bohužel tam nebylo tolik finálních přihrávek, jako bychom potřebovali. Soupeř zhustil obranu a my jsme se do ní těžko dostávali. Chyběl nám větší klid a to nás stálo postup," doplnil trenér Viktorie