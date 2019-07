Nakonec odvetu 2. předkola Ligy mistrů prohráli 0:4. A teď je čeká „jen“ boj o Evropskou ligu. Na cestě do ní musí vyřadit dva soupeře, prvním budou belgické Antverpy. Úvodní zápas je na programu už příští čtvrtek v Bruselu.

V zahajovací jedenáctce Viktorie Plzeň chyběl včera v řecké metropoli vedle avizovaných absencí také zkušený Limberský, jehož místo na levém kraji obrany zaujal Hloušek. Také domácí kouč Pedro Martins udělal oproti zápasu v Plzni jedinou změnu v sestavě, místo zraněného stopera Papadopulose nastoupil Meriah.

Zvěsti o tom, že by v parném létě nemusel příznivce Olympiakosu zápas s „nějakou“ Plzní až tolik zajímat, protože Řekové tráví často prázdniny na svých ostrovech, vzaly záhy za své. Už hodinu a čtvrt před zápasem domácí fanoušci tleskali a bubnovali, hukot to byl neuvěřitelný. Když si hosté přišli poprvé obhlédnout trávník, přivítal je ohlušující pískot.

„Fotbal je v Řecku až jako náboženství, fandí celé rodiny. A jsou to pořádně horké hlavy,“ říkal v rozhovoru pro Deník bývalý reprezentant Petr Vlček, exviktorián, jenž strávil čtyři roky v Panioniosu Atény.

Domácí začali včera pořádně zostra, hned z první akce měli roh a po něm se míč odrazil od Guilhermeho na tyč plzeňské branky. A Olympiakos dál tlačil, v sedmé minutě zasahoval proti hlavičce Guerrera a chvilku na to vyrazil i střelu Podence a poradil si i s pokusem Masourase.

Až po deseti minutách se poprvé k souvislejší akci dostala i Viktoria, ale bez efektu. Zakončení Guerrera na druhé straně šlo vedle.

Plzeň měla velkou šanci ve 25. minutě, kdy Kopic vracel z brankové čáry na Hrošovského, jehož střelu uvnitř šestnáctky tečovala domácí obrana na roh. Ale pak zase Olympiakos přitlačil, ve 34. minutě znovu zasahoval gólman Hruška a ránu Meriaha ve vápně zblokoval Hrošovský. Za tečovanou ránou Podence pět minut před půlí se plzeňský brankář jen ohlédl, ale šla těsně vedle. A když Hruška s obtížemi vyrazil i pokus Masourase, šlo se do kabin za bezbrankového stavu.

Jenže brzy po přestávce už Olympiakos udeřil. V 51. minutě gólman Hruška vyrazil střelu Maourase na roh, po něm se zavěsil do vzduchu Guilherme hlavou nekompromisně otevřel skóre – 1:0. I v té chvíli sice posouvala viktoriány do dalšího kola jedna vstřelená branka, ale domácí měli dál navrch. Soupeře do vážnějších šancí nepouštěli. Naopak sami udržovali svými útočnými výpady plzeňskou defenzivu ve střehu. A když Guerrero v 70. minutě přešel přes Pernicu a procedil míč mezi nohama brankáře Hrušky, bylo definitivně jasno. Španělský forvard se pak o tři minuty později trefil s pomocí teče stopera Brabce ještě jednou a debakl Viktorie pak zpečetil stoper Semedo.

Až do konce zápasu pak znělo stadionem hromové: Olympiakos! Řecký tým tak potvrdil slova svého kouče. „Olympiakos do Ligy mistrů patří,“ prohlásil Pedro Martins. Musí však překonat ještě dva soupeře. I tak dal včera svému kontroverznímu majiteli Marinakisovi pěkný dárek k 52. narozeninám.

Plzeňská Viktoria po dvou úspěšných pokusech o základní skupinu Ligy mistrů (2011 a 2013) a loňské přímé účasti, počtvrté v řadě ztroskotala v kvalifikaci o tuto soutěž. Po Hapoelu Tel Aviv, Ludogorci Razgrad a FCS Bukurešť jim tentokrát vystavil stopku Olympiakos Pireus.

Olympiakos Pireus – Viktoria Plzeň 4:0 (1:0)

Branky: 51. Guilherme, 70. Guerrero. 73. vlastní Brabec, 82. Semedo. Rozhodčí: Martínez – Barbero, Noval (vš. Šp.). ŽK: Tsimikas – Brabec. Diváků: 32 050.

Olympiakos: Sá – Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas – Bouchalakis, Guilherme – Masouras, Valbuena (66. Camara), Podence (85. Randeljovič) – Guerrero (79. El Arabi). Trenér: Martins.

Viktoria Plzeň: Hruška – Řezník, Pernica, Brabec, Hloušek – Hrošovský, Kalvach (79. Janošek) – Kayamba (55. Kovařík), Mihálik (74. Chorý), Kopic – Krmenčík. Trenér: Vrba.