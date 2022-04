Ovlivňoval hradní kancléř fotbalovou ligu? Mynáře vyšetřuje etická komise FAČR

„FIFA měla jednat o vyloučení Ruska. Ale její šéf bod stáhl z jednání a nepovolil ani video o ruské válce od ukrajinského zástupce,“ napsala Němcová na svém Twitteru. „FIFA je prohnilá, představitelé českého fotbalu to vědí, a přesto mlčí. Škrtat by se nemělo jen v rozpočtu Hradu,“ nenechala nit suchou ani na čelních představitelích českého fotbalu.

Její slova o škrtání ve financování fotbalu nadzvedla ze židle šéfa asociace Petra Fouska. „Za nešťastný je potřeba považovat náznak o tom, že by snad mohlo dojít ke škrtání ve financování sportu. Takové snížení by poškodilo především mládežnický, amatérský, regionální i reprezentační fotbal, jimž je dotační podpora určena,“ ohradil se předseda FAČR.

„Fotbalová asociace svůj postoj k situaci vyjádřila bezprostředně po vypuknutí válečného konfliktu tím, že jednoznačně odsoudila ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu. Vedení FAČR poté jednomyslně schválilo rozhodnutí o tom, že česká reprezentace v žádném případě nenastoupí v baráži o postup na mistrovství světa v případném utkání proti Rusku, přestože FIFA a UEFA Rusko ze svých soutěží vyřadily až později,“ zdůraznil Fousek.

Předseda poukázal na to, že české asociace od počátku konfliktu jednoznačně podporuje Ukrajinu v mnoha oblastech a projektech jako jsou tréninkové kempy pro uprchlíky nebo poskytnutí ubytování. „Mimo jiné operativně v souladu s legislativním rámcem vytvořila veškeré podmínky pro co nejjednodušší přechod ukrajinských fotbalistů - a to zejména dětí - do soutěží v České republice.“