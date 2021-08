Ano, o průnik do skupiny kontinentálních pohárů hraje také Plzeň s Jabloncem, ale marná sláva. Na forhontě je především Slavia, hegemon místního fotbalu posledních let.

Úřadující mistr se ve čtvrtek od 19.00 poměří ve 4. předkole Evropské ligy s týmem, jehož superstar vyrůstala od čtrnácti let právě ve Slavii. Mančaft z Edenu prověří polský velikán Legia Varšava s rozjetým střelcem Tomášem Pekhartem.

„Legia se v pohárové Evropě dlouhodobě trápí, Slavia by ji ale určitě neměla podcenit. Pozor si musí dát především na Pekharta, loňského nejlepšího střelce polské ligy,“ upozorňuje Petr Schwarz, záložník Slasku Wroclaw, další tradiční polské marky.

Bohaté odměny jsou fuč, hraje se o drobné

Pro oba týmy jde o zásadní dvojzápas. Tedy především pro Pražany. Legia v evropských bojích dlouhodobě strádá, zato Slavia si v posledních letech udělala velké jméno v Lize mistrů i Evropské lize.

Pokud překvapivě neuspěje (tak jako v předkole Ligy mistrů proti Ferencvárosi Budapešť) a propadne se až do nově vzniklé Konferenční ligy, stane se na začátku sezony kolosální průšvih. „Liga mistrů představovala sen, Evropská liga cíl,“ ví dobře trenér Jindřich Trpišovský.

Samozřejmě, zásadní je sportovní pohled, ale ten finanční zrovna nepokulhává. Slavia by si v případě postupu do Ligy mistrů přišla jistojistě na 400 milionů. Pokud by vyřadila Maďary a poté neuspěla v posledním předkole Champions League, inkasovala by 120 milionů. Obě injekce jsou nyní v tahu.

Nyní se hraje o „drobné“: v případě postupu pobere úspěšnější celek 90 milionů, poražený necelých pětasedmdesát jako odpustek za pád do Konferenční ligy.

„Viděl jsem oba soupeře hrát a myslím si, že Slavia bude tím šťastnějším,“ odhaduje Schwarz, jenž přišel do Slasku z Čenstochové.

Legia je na úrovni Ferencvárose. Dá se čekat otevřený fotbal

Potíží českého šampiona je polorozpadlý kádr. Ondřej Kúdela bude stát ještě jednou po trestu za rasismus. Zdravotně mimo jsou Petr Ševčík se Srdjanem Plavšičem, na hraně jsou dále reprezentanti Jan Bořil s Michaelem Krmenčíkem. Se zraněními se potýkají rovněž Peter Olayinka a Taras Kačaraba.

Navíc hráči, kteří absolvovali mistrovství Evropy, ještě nejsou úplně na vlně. „Potřebovali bychom ještě měsíc, abychom doléčili a dostali se do optimální formy,“ přiznává kouč.

Příprava na play off #UEL vrcholí! ?



?️ Eden ?‍♂️? pic.twitter.com/HagSCIzEtl — SK Slavia Praha ??? (@slaviaofficial) August 18, 2021

To je potíž. Tou však je i sama Legia. „Myslím, že je na úrovni Ferencvárose,“ říká internacionál Ivo Ulich. Také Schwarz varuje: „Už pár měsíců hrají na tři obránce. Slavie často presuje vysoko, takže očekávám otevřený fotbal. Vedle Pekharta mají dobré běhavé krajní halfbeky a dribléra Luquninhase, který je menší postavy, ale velmi rychlý a technický.“

Zkrátka další silný sok. Slavia však potřebuje úspěch, jinak bude sezona neúspěšná už od začátku.