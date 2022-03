Už jen samotné nakouknutí do fotbalového archívu ihned napoví, že posádku Jaroslava Šilhavého nečeká ve čtvrtek žádná procházka růžovým sadem. Ba naopak. Bude to bitva. Přesně to, co mají severští Vikingové rádi.

„Udělali na mě velký dojem. Hrají jednoduše a nesmírně kvalitně. Zkrátka mají svůj styl,“ uznal kvality příštího soupeře národního týmu kouč Šilhavý.

A i on si moc dobře uvědomuje, že v malém městečku poblíž Stockholmu sehraje jednu ze svých klíčových bitev dosavadní kariéry. Pokud uspěje, bude za hrdinu. Pokud ne, nad jeho pozicí bude možná pořádně zataženo.

O svém úspěchu jsou Švédové přesvědčení

Ale pojďme zpátky na sever. Přímo tam, kde sídlí papírový favorit semifinálového klání baráže o postup na mistrovství světa. V ledovém království švédského národního stadionu Friends Arena pro padesát tisíc příznivců.

Švédové už po dlouhá léta patří mezi pravidelné návštěvníky těch největších fotbalových mítinků, od roku 2000 nechyběli (stejně jako Češi) na jediném mistrovství evropského kontinentu.

Jenže zatímco český fotbal při snaze probojovat se na nejslavnější fotbalovou událost čtyřletého cyklu už delší dobu tápe, Skandinávci naopak bodují. Aspoň částečně. Za poslední dvě dekády nakoukli hned na tři světové šampionáty, při čemž na tom posledním před čtyřmi lety dokonce sahali po semifinálové pohádce.

Takže k tomu můžeme připsat i zkušenost. Další faktor, který se od malebné zemičky uprostřed Evropy přesouvá spíše směrem na sever. A nemluvě ani o tom, že samotní Seveřané jsou o svém vítězství nad českými fotbalisty téměř přesvědčení.

„Určitě si hodně věří. Švédský národ mi přijde sám o sobě velmi sebevědomý, takže si myslím, že jsou přesvědčení o svém postupu,“ prozradil médiím český obránce Matěj Chaluš, který v současné době hájí barvy švédského Malmö.

Rozpaky nad sestavou a absence krále Zlatana

Ale žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Švédové disponují nezpochybnitelnou kvalitou, to bez debat. Avšak poslední měsíce to v severském táboře smíchem rozhodně nezní. Tři porážky z pěti loňských podzimních klání uštědřily jinak sehrané partičce dost viditelné šrámy.

A to není zdaleka jediný problém skandinávských válečníků.

„Nepamatuji si, kdy naposledy bylo kolem naší nominace tolik otazníků. Plno hráčů v klubu sedí na lavičce nebo dokonce na tribuně, takže těžko říct, v jaké jsou nyní formě a jak to ovlivní tým,“ řekl reportér švédského deníku Aftonbladet Michael Wagner.

A když k tomu přidáme absenci zadáka Kraftha z Newcastlu a zejména hvězdného Zlatana Ibrahimoviče, které v obou případech ze hry vyřadily karetní tresty, je o pořádnou zápletku postaráno.

Zlatan Ibrahimovič bude svůj tým pohánět jen z tribuny.Zdroj: čtk

Malinký háček je však v tom, že i český tým se bude muset v utkání o všechno obejít bez svých klenotů včetně kanonýra Patrika Schicka, jemuž se stálo nepodařilo doléčit zranění z utkání německé ligy.

Nebezpečí v útoku, ale mezery v obraně

Jak z krize ven? Jednoduše. Nastal čas vytasit z rukávů výjimečné trumfy. Žolíky, náhradníky, zkrátka nové hrdiny.

A těch je ve švédském šuplíku dostatek. Díru na pozici legendárního Ibrahimoviče bude nejspíš lepit kanonýr španělského Realu Sociedad Alexander Isaak, reálnou variantou je však rovněž nasazení vycházející hvězdičky Anthonyho Elangy z Manchesteru United.

Na krajích zálohy bude poslepované české defenzívě zatápět lipský režisér špičkových přihrávek Emil Forsberg, druhou stranu si vezme pod svá křídla mladičký Dejan Kulusevski, jenž po přesunu z Juventusu doslova ožil v dresu londýnského Tottenhamu.

Ale i ostřílení Vikingové mají svá slabá místa. Dopředu to bude bez pochyby silná armáda severských válečníků, avšak s viditelnými mezerami v zadních liniích, kde se českým fotbalistům naskýtá jedinečná příležitost udeřit.

Švédské defenzívě už nějaký ten pátek velí kapitán Victor Lindelöf, spoluhráč mladého Elangy z Rudých ďáblů, jenž však kolem sebe žádnou ďábelskou kapelu rozhodně nemá. Augustinsson, Helander, Danielsson či Sundgren. Ať už kouč Janne Andersson vsadí na kohokoliv z nich, tady bude prostor pro trestání.

I přesto hovoří rovnice na papíře před čtvrtečním výkopem jasně: favoritem na postup je jednoduše domácí Švédsko. V domácím prostředí, hnané vyprodanou arénou v Solně a s jednoznačnými trumfy v ruce. Ale bez samotného krále Zlatana.

A k tomu navíc proti týmu, kterému se po loňském vystoupení na evropském šampionátu role papírového outsidera velice zalíbila. A to je trumf, jež může Vikingům leccos znechutit.