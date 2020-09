Skoro to vypadalo, že rumunský celek FCSB nebude moci do utkání na půdě srbského Bačka Topola ani nastoupit. K dispozici totiž měl jen čtrnáct fotbalistů, z toho jediného gólmana. Což je jen jedna osoba nad limit povolený UEFA.

Soupisku týmu, který byl dříve známý jako Steaua Bukurešť, totiž zle zredukoval koronavirus. Kvůli nákaze covid-19 chybělo devět fotbalistů a kompletní trenérský štáb. Jediným mužem mezi třemi tyčemi byl teprve devatenáctiletý Razvan Ducan, pro nějž to byla soutěžní premiéra.

Nedalo se nic dělat, i v takto zdevastovaném stavu hráči FCSB pochopitelně do utkání nastoupili, ale to ještě netušili, co je čeká. Už po necelé čtvrthodině prohrávali 0:2, do poločasu ale dokázali snížit a navíc se krátce před odchodem do šaten ocitli v početní převaze díky červené kartě.

Brankostroj se ale naplno rozjel ve druhém dějství, když hosté dvakrát dotáhli a ve třetí minutě nastavení se poprvé dostali do vedení zásluhou vlastní branky Balaze. Na tu však v infarktovém závěru dokázali domácí ještě odpovědět a za stavu 4:4 se šlo do prodloužení.

Sestřih zápasu Bačka Topola - FCSB:

Zdroj: Youtube

Ovšem pravidlo zlatého gólu v něm neexistuje, a tak mohly ofenzivní choutky pokračovat. Tentokrát šli dvakrát do vedení hráči FCSB, ale ani to jim proti, už dokonce o dva hráče oslabenému soupeři, nestačilo. Neskutečný zápas nakonec po 120 minutách hry měl na světelné tabuli skóre 6:6.

Střelcům se dařilo i v rozhodujících penaltách. Na straně hostí se nemýlil ani jeden z pěti exekutorů, za domácí jako jediný neproměnil ve třetí sérii Banjac, což nakonec rozhodlo o postupu rumunského týmu.

Rumunský celek teď má týden na to, aby zkonsolidoval kádr na utkání proti Liberci, které se hraje v Bukurešti 24. září.