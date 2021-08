"Šokující obrázky," napsal na svém webu deník Manchester Evening News.

Na internetu koluje několik videí, které zachycují řádění fanoušků Manchesteru United a Leedsu. Došlo na pěsti, létaly židle z restauračních zahrádek, chuligáni mlátili hlava nehlava i odpadkovými koši.

Leeds United and Man United clashing just now in Manchester, proper tasty rivalry this! #LUFC #MUFC pic.twitter.com/wNVxuKi8ID — Casual Ultra (@thecasualultra) August 14, 2021

Policie měla co dělat, aby zadržela dav, jenž měl k poklidnému fandění daleko.

"Snažili jsme se doprovodit příznivce na stadion v bezpečí," vzkázala policie. Podle dosavadních informací nebyl během odpoledne nikdo zadržen. "Pracujeme na tom, abychom identifikovali výtržníky. Mohou dostat dvouletý zákaz vstupu na fotbalové stadiony," dodala policie.

Zdá se, že Anglie má s chuligány znovu problém. Je to měsíc, co spousta fanoušků bez vstupenek vtrhla do Wembley na finále Eura.

Mimochodem - Manchester United vstoupil do sezony impozantně. Výhru 5:1 řídila dvojice Bruno Fernandes (hattrick) a Paul Pogba (čtyři asistence).