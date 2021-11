Liverpool si napříč všemi soutěžemi hýčkal sérii 26 zápasů bez porážky. Jenže kosa nakonec narazila na kámen, či v tomto případě spíš na kladiva. West Ham United před svými fanoušky slavil výhru 3:2 a posunul se právě před „Reds“ na třetí místo v tabulce Premier League.

Emoce plály jak na trávníku, tak po zápase v zákulisí. Hlavně trenér hostů Jürgen Klopp neskrýval nelibost nad rozhodováním sudího. Zuřil už v úvodu, kdy si liverpoolský gólman Alisson srazil míč do vlastní brány. Podle Kloppa byl nedovoleně atakován.

„Je zajímavé, že se na to vůbec ptáte. Nevím, jestli na to mám odpovídat, když ani nevíte, jaká situace mi mohla vadit. Copak je vaší prací nemít vlastní názor?“ obořil se Klopp na reportéra BBC. „Je spousta zemí, ve kterých by to byl prostě útočný faul,“ dodal německý kouč.

Jeho svěřenci dokázali ještě v prvním poločase vyrovnat, ale kolem 70. minuty pak dvakrát inkasovali zásluhou Formalse a Zoumy. Závěrečné snížení Origiho už nic neřešilo. Tomáš Souček odehrál za domácí celý zápas (a dostal žlutou kartu), na necelých deset minut se na hřiště dostal také Vladimír Coufal.

Stadion a fanoušci? Vůbec žádný problém

Zatímco Kloppa museli jeho spolupracovníci mírnit, jeho protějšek David Moyes zářil jako sluníčko. Není divu: v jeho trenérské kariéře šlo o vůbec první vítězství nad Liverpoolem po čtyřech remízách a deseti porážkách. „Brilantní výhra proti skvělému soupeři,“ usmíval se Moyes.

Ten chválil kromě svých hráčů také fanoušky, kteří na London Stadium vytvořili úchvatnou atmosféru. Je přitom nemálo těch, kteří stále tvrdí, že stadion postavený pro olympiádu v roce 2012 se co do „fotbalovosti“ nemůže rovnat starému svatostánku Boleyn Ground, kde West Ham hrál přes sto let.

„Vím, že spousta lidí říkala, že se tady tolik nefandí, ale podle mě je to parádní stadion a naši fanoušci nás dnes hnali za vítězstvím,“ řekl Moyes.

Když je řeč o fanoušcích, zlé jazyky tvrdí, že podceňovaný West Ham v minulé sezoně tak uspěl (6. místo a postup do Evropské ligy) mj. kvůli tomu, že se většinu sezony hrálo bez diváků. „Vidíte, že dokazujeme opak,“ těší trenéra Kladivářů.

Moyes už se nebojí vyhlásit útok na přímý postup do Ligy mistrů, což by pro tradiční londýnský klub znamenalo opravdu hodně. „Posledně nám to nevyšlo o dva body, tak proč bychom nyní nemohli být v nejlepší čtyřce ligy? Ale o titulu bych mluvit nechtěl, tak daleko zatím nejsme,“ dodal skotský trenér West Hamu.

Hammers v Lize mistrů (nebo předchozím Poháru mistrů evropských zemí) dosud nikdy nehráli. Podaří se to Součkovi a spol. tentokrát?