„Já o tom nerozhoduji, nevím, jak to bude. Je mi proti srsti to po tomhle zápase řešit. Já jsem připravený na cokoliv,“ prohlásil po utkání trenér Šilhavý ohledně své budoucnosti u reprezentace.

Smlouva mu vyprší na konci července a jak to bude dál, se zatím neví. „Musíme si to s kolegy vyhodnotit,“ doplnil zkušený trenér.Šilhavý se při tomto reprezentačním srazu musel potýkat s řadou absencí klíčových hráčů. Z osvědčené obranné čtveřice, která fungovala velmi dobře na Euru, nebyl k dispozici nikdo a nakonec se nestihl uzdravit ani střelec Patrik Schick.

Kouč českého týmu proto dlouho tajil, kteří hráči vyběhnou ve Švédsku na trávník a v jakém složení.Sázka na neobvyklé řešení se mu ale podařila. Trojice stoperů Zima, Brabec, Holeš odehrála velmi dobré utkání a chybovala prakticky jen jedinkrát – bohužel pro český výběr právě při gólu Quaisona. Jinak zvládla nápor švédské ofenzivy velmi dobře.

Střídání se příliš nedařila

„Jednoznačně to splnilo účel. Bylo to velké riziko, ale středová trojice hrála skvěle,“ hodnotil po utkání Šilhavý.Co už se ale českému trenérovi tolik nepodařilo, to byla střídání. Havel a Matějů, kteří nahradili na krajích Masopusta s Janktem se příliš neosvědčili, útočník Pekhart se do žádné možnosti nedostal a Sýkora s Krejčím ve středu pole také mnoho oživení nepřinesli. Ve formě hrající Lingr pak dostal čuchnout až v úplném závěru a neměl dostatek prostoru, aby se výrazněji prosadil.

I proto se na sociálních sítích a mezi fotbalovou veřejností začínat rozebírat další působení Šilhavého u reprezentace. Na Euru sice dovedl tým až do čtvrtfinále, na další vytyčený cíl ale nedosáhl. Zodpovědné lidi teď čeká těžké rozhodování, kudy se vydat dál.