Konec nadějí. Češi padli v baráži po prodloužení se Švédy a jsou ze hry o MS

„Jednoznačně to splnilo účel. Dlouho jsme o tom přemýšleli, protože se to musí natrénovat. My na to měli jeden trénink. Bylo to velké riziko, ale středová trojice hrála skvěle a splnilo to účel,“ vysvětloval po utkání Šilhavý. „Rozestavení bylo dobré. Neodehráli jsme špatný zápas a nemáme se za co stydět. Takové utkání jsme všichni očekávali. Věděli jsme, o co jde a jak je to důležité. Rozhodl jeden gól,“ doplnil svůj pohled Barák.

Neobvyklé rozestavení totiž od úvodu fungovalo. Zmiňovaný Holeš si do utkání přenesl skvělou formu z klubu a jen těžko se přes něj přecházelo. Ve vzdušných soubojích byl dlouho nepřekonatelný a i po zemi to šlo jen hodně obtížně. A to proti němu hrál většinu času hráč Kulusevskiho kalibru. Obranná hra českého týmu fungovala až do 110. minuty. Pak nabral rychlost na středu hřiště Robin Quaison, mezi českými beky si ťukl míč s Alexanderem Isakem a Tomáš Vaclík v české bráně už byl bezbranný.

Brabec přiznal, že při gólu Kuchty fauloval

„Bohužel pro nás Švédsko ukázalo individuální kvalitu v pro nás nejhorší možný okamžik. Pro mě to byl remízový zápas, což se taky po devadesáti minutách ukázalo. Zvládli ho ale oni, gratuluji jim,“ komentoval Barák. Češi skutečně odehráli se Švédy vyrovnané utkání, doplatili ale na neproměňování šancí a na absenci kanonýra Schicka. Během první půle totiž byli nebezpečnější a hned ve dvanácté minutě se radovali z gólu, když volný míč dorazil do sítě Kuchta. Sudí ale branku kvůli útočnému faulu neuznal.

„Napřed to vypadalo, že to faul ani nebyl, Jakub Brabec ale potom přišel a říkal, že fauloval,“ uvedl český trenér. „V dnešní době nemá cenu vytvářet tlak na rozhodčího. Máme VAR a u videa by člověk neměl dělat chyby. V ten moment mě ani komunikace s rozhodčím nezajímala,“ přidal pohled přímo z trávníku Barák. Další akce už ke kýženému cíli nevedly. Hložek těsně nedostal míč do střelecké pozice a Havel v tutovce trestuhodně minul klec.

Peníze, diskriminace a bídná doprava. Kritika proti fotbalovému MS v Kataru sílí

„Kdyby s námi přiletěl Patrik Schick a dostal se do té šance, co měl Milan Havel, tak bychom asi postupovali,“ posteskl si Šilhavý. Příliš nevyšla navíc ani střídání. Havel a Matějů nenavázali na výkony Masopusta s Janktem a několikrát na stranách propadli. Pekhart se coby útočník do větší šance nedostal a Lingr, kterého vytáhl Šilhavý jako poslední trumf, neměl dostatek času, aby se výrazněji ukázal.

„Potom jsme neudrželi balón vepředu. Spíš se bojovalo, pracovalo, ale chyběla tam kvalita,“ řekl ke střídáním Šilhavý. České sny o prvním postupu na mistrovství světa po šestnácti letech se tak rozplynuly deset minut před koncem prodloužení. Český tým dokázal dobře vyřešit otazníky v defenzivě, ale nenašel potřebného střelce. Kuchta se prosadil nedovoleně a Hložek se po slibné první půli postupně vytrácel.

„Je to těžký moment, který musíme skousnout. Pro mě je to velká rána. Mistrovství světa je pro každého sen a cíl. Bylo to moje veliké přání, abychom se tam dostali. Není pro mě jednoduché se o tom bavit. Musíme to přejít, hrozně nás mrzí, že se do Kataru nepodíváme,“ hledal stěží slova Barák. „Jsem zklamaný, kluci v kabině mají hlavy dole. Věděli, že na to, aby se to dovedlo do penalt, měli. Vzhledem ke všem absencím musím kluky pochválit,“ zakončil trenér Šilhavý.