V zářijovém bloku se naplno obnažila největší bolest národního týmu – bez Patrika Schicka zkrátka nejsou góly. Naštěstí je tady i jedna dobrá zpráva. Nejlepší kanonýr nedávného Eura už si odpykal disciplinární trest a na dalším srazu už by neměl chybět.

„Patrik je gólový hráč, to víme. Jsme rádi, že už nás zase posílí v tom příštím důležitém srazu,“ spadl kámen ze srdce Jaroslavu Šilhavému. „Věřím, že s Patrikem to bude záruka nějakých gólů,“ přeje si reprezentační kouč.

Ve středečním přípravném utkání s Ukrajinou (1:1) v Plzni se postavil na hrot Stanislav Tecl. Slávistický útočník ale i přes řadu šancí gól nedal. Dvakrát trefil tyč a jen potvrdil pověst spalovače. Šilhavý se ho však zastal.

„Mrzí mě, že se Standovi nepodařilo vstřelit gól. Odehrál výborný zápas a za svoji pracovitost si gól zasloužil,“ chválil kouč.

Tecl po přestupu do Slavie ještě nevstřelil v evropských soutěžích ani jeden gól, za což si ho fanoušci dobírají. Mimochodem, nedávno pohřbil Pražanům naději na postup do Evropské ligy.

Nenávistné reakce Šilhavý nechápe a Tecla brání.

„Lidi můžou mít svůj názor, spíš mi vadí, že jsou někdy nesoudní a vulgární. Ale s tím asi těžko můžeme něco dělat. Sám Standa kritikům proti Ukrajině odpověděl, byť branku nedal.“

Po marném dobývání ukrajinské branky se převtělil do role spasitele střídající Matěj Vydra a v nastavení vyrovnal. „Už jsem nevěřil, že to tam padne,“ oddechl si český hrdina utkání. „Na tréninku to padá. Padá to i při předzápasové střelbě během rozcvičky. Asi se vystřílíme na rozcvičce a pak to vůbec nepadá v zápase,“ vtipkoval útočník Burnley.

Kvůli absencím se v trojbloku zápasů dostalo i na méně zkušené hráče a nováčky. Řekl si někdo o nominaci na další sraz? „Nechci říkat, že by někdo hrál špatně, že už se sem nepodívá. To určitě ne. Kromě Standy Tecla odehrál velmi dobrý zápas Michal Sadílek, Vašek Jemelka v obraně byl jistý,“ jmenoval Šilhavý.

Jeho tým čeká v říjnu klíčový zápas v boji o baráž na postup na mistrovství světa doma s Walesem. Ostrované mají po nečekané remíze s Estonskem na třetím místě kvalifikační skupiny stejně bodů jako český celek a jeden zápas k dobru. Generál nároďáku věří, že se jeho vojsko s touhle výzvou vypořádá.

„Bude tady Patrik Schick,“ upíná se k návratu kanonýra. „Věříme, že se uzdraví další hráči, kteří teď chyběli, a nominujeme silnější mužstvo. Zkušené hráče doplní ti, kteří nás třeba teď přesvědčili. Věřím, že v následujícím zápase s Walesem to doma zvládneme, trochu jim odskočíme a na druhém místě už zůstaneme.“