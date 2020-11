Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý přemítal, zda v přípravném utkání na hřišti silného Německa neudělal až příliš mnoho změn v sestavě. Reprezentace nastoupila do prvního poločasu převážně s hráči mimo obvyklou základní sestavu a úvodní dějství jí nevyšlo. Po změně stran a prostřídání viděl Šilhavý ve výkonu zlepšení, ale odvrátit prohru 0:1 už jeho tým nedokázal.

Přípravné fotbalové utkání Německo - ČR, 11. listopadu 2020 v Lipsku. Český trenér Jaroslav Šilhavý. | Foto: ČTK / ČTK

"Už před zápasem jsme avizovali, že všichni hráči kádru, kteří jsou tady s námi, dostanou šanci hrát. Dnes jsme se rozhodli takhle, i když jsme věděli, že to bude silný soupeř. Chtěli jsme vidět některé hráče na hřišti, jak to zvládají. Možná i trochu naše chyba, že jsme ty kluky hodili do vody. Někteří teď ani moc nehrají. Podle toho to taky dopadlo. Těch změn bylo hodně a soupeř nás přehrával. První půle nám nevyšla, nebylo to ideální," řekl při on-line tiskové konferenci Šilhavý.