Trenére, jste spokojený?

Podali jsme velmi dobrý výkon. Byli jsme kompaktní a silní od začátku do konce, vydrželi jsme hrát aktivně celý zápas. Silný tým Slovenska jsme v prvním poločase pustili do jediné šance, a to po naší chybě. Jsem rád, že jsme se takto prezentovali.

Přitom jste se dozvěděli, že se bude hrát, přibližně tři hodiny před utkáním. Byl to problém?

S přípravou na zápas jsme měli určité problémy. Nebylo to úplně standardní. Ale kluci ukázali, jací jsou profíci. Dokázali se koncentrovat. Derby se silným soupeřem jsme zvládli velice dobře.

Hrálo se bez diváků. Mrzí vás to?

Ano, ale zažili jsme to už v Bulharsku, kde to bylo tristní. Tady to bylo trochu lepší, protože je tady nádherný stadion. Když se vyhraje, tak se to vstřebává líp.

Do základní sestavy jste postavil Adama Hložka. Proč?

Do sestavy se dostal i kvůli absenci Patrika Schicka, který je v karanténě. Do týmu, jak už jsem říkal, díky svým výkonům.

Zahrál dobře?

Myslím, že nezklamal. Na špici hrál proti nepříjemné obraně velice dobře. V koncovce mu chybělo štěstí, měl dvě šance. S jeho výkonem jsem spokojený.

Nové složení měla dvojice stoperů. Tomáš Kalas v ní nahradil Jakuba Brabce. Zvládl to společně s Ondřejem Čelůstkou?

I oni hráli výborně. Musím je ocenit. Dlouho se neviděli, ale jak v obraně, tak směrem dopředu s nimi panuje velká spokojenost.

Byli Slováci opravdu tak silným soupeřem, jak jste čekali?

Myslím, že jsme je zaskočili naší aktivní hrou. Nenechali jsme je zakládat akce, spoustu balonů jsme vybojovali. Vytvořili jsme si ještě spoustu dalších šancí.