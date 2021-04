Schick byl vyloučen po souboji v šestnáctce soupeře. Udělal chybu?

Určitě mu to budu vyčítat. Je to natolik zkušený hráč, že i když říkal, že ho držel, nemůže se ohánět. To nejde. Vyloučení utkání ovlivnilo hodně. Myslím, že bychom se ve druhém poločase ještě víc nadechli a soupeře přitlačili.

Je porážka velký problém vzhledem k dění ve skupině?

Je to komplikace, zvlášť když první dva zápasy v kvalifikaci byly skvělé, hlavně ten proti Belgii. Byli jsme spokojení. Tohle byla kaňka, neměli jsme tu prohrát. Chyběl nám krok. Bohužel se nám nepodařilo navázat na předchozí výkony. Je to otevřené.

Proč jste prohráli?

Začali jsme vlažně, nebyli jsme úplně v dobrém pohybu a rozpoložení. První poločas byl vyrovnaný, měli jsme své šance, soupeř jednu taky. Pak přišlo vyloučení. Při inkasovaném gólu jsme podcenili situaci u lajny, Balea jsme bránili tři a nechali jsme ho odcentrovat. Měli jsme šance, v nastavení jsme neměli štěstí.

Zápas rozhodl gól po centru hvězdy Walesu Balea. Bránili jste ho špatně?

Soupeř hrál jednoduše, nakopával dlouhé balony hlavně na něj. On je tak skvělý hráč, že se najednou objeví v šanci, v první půli mu ji chytil Vaclík. A inkasovaný gól už jsem rozebíral, tři hráči u něj byli a nechali ho odcentrovat. Měli mu zamezit v centru, to byla naše chyba. Nebylo to o Baleovi, ale o nás. Každopádně klobouk dolů před ním, pořád je to skvělý hráč.

Příští akcí je mistrovství Evropy. Co vám napověděla tři březnová utkání?

Celkově musím hráče pochválit za tenhle sraz, teď už začneme připravovat nominaci na Euro. Každý má možnost se o ni poprat. Nechci dělat závěry, že teď někdo nehrál jako v předchozích zápasech. Nominace na tento sraz vznikala na základě aktuální formy. Navíc někteří hráči byli zranění, to jsme museli zohlednit. Do mistrovství Evropy je přes dva měsíce. Bude se hrát spousta zápasů, hráče známe, bude rozhodovat momentální forma.