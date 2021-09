Kdyby borci z reprezentace v čtvrtém utkání skupiny outsidera nezdolali, pořádně by si to zavařili. "Šlo o to, abychom šli na silnou Belgii po vítězném utkání. Je příjemnější jet do Belgie s tříbodovým ziskem," přikývl Šilhavý. Přímo postoupí na šampionát jen vítěz skupiny.

Celý zápas jste dominovali, ale nakonec jste rádi za těsnou výhru.

Povinné tři body, které se od nás čekaly. Viděli jste sami, že to nebylo úplně jednoduché. Naše obléhání soupeře nevedlo ke kýženým brankám, zaplaťpánbůh, že tam spadla jedna povedená střela od Tondy Baráka. Byla chyba, že jsme nepřidali druhou branku. Pak by to skončilo vyšším rozdílem.

Postrádal jste skoro 20 hráčů. Navíc v útoku chyběl zabiják Schick. Bylo složité se s tím vypořádat?

Víme, jaký je Patrik útočník. Dokázal to na Euru. Byli bychom rádi, aby tu byl, ale musíme si s tím prostě poradit. Byli jsme bez pěti hráčů základní sestavy. Není to ideální dát dohromady součinnost hráčů takhle narychlo. Navíc proti soupeři, který bránil, takže jsme museli dobývat. Celý zápas byl o tom. Chyběl tomu ten druhý gól. Snažili jsme se celý zápas hrát dopředu, dávali jsme tam ofenzivní hráče. Měli jsme spoustu centrů, ale dávali jsme je pozdě. Chyběl moment překvapení. V pokutovém území jsme byli málo agresivní, nepředvídali jsme, že to tam lítalo po malém vápně, kolem čáry.

???? „Před gólem vyhrál klíčový souboj Alex Král a pak už to jde hlavně za Adamem Hložkem, který to udělal výborně a mě stačilo jen nastavit nohu. Pro nás je hlavní, že jsme to zvládli za tři body a splnili jsme povinnost,“ říká autor vítězné branky Antonín Barák ? — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 2, 2021

Na levý kraj zálohy jste nasadil sparťanského útočníka Adama Hložka. Jak se vám zamlouval?

Podílel se na gólu, ale pravá strana byla aktivnější než levá. Nemyslím si, že pro Adama je levá strana něco nového, ve Spartě tam odehrál spousty zápasů. Chtěli jsme, aby doplňoval Martina (Doležala) a chodil pod něj, ale součinnost tam vázla. Jsme rádi, že se dostával i ve druhém poločase do šancí, snažil se jeden na jednoho. Odehrál standardní výkon, byť věříme, že další výkony budou ještě lepší.

Výhra vám ddoá klid před utkáním v Belgii…

Bylo to čtvrté utkání ve skupině, a kdybychom nevyhráli, už by to bylo špatné. Takhle pořád žijeme. Šlo o to, abychom šli na silnou Belgii po vítězném utkání. Je příjemnější jet do Belgie s tříbodovým ziskem.