Hrubá chyba gólmana nepomohla. Čeští fotbalisté na závěr prohráli v Turecku

„Zápasy v nejvyšší skupině Ligy národů jsou jako Liga mistrů. Už to, že jsme se tam dostali, byl úspěch. Soupeři byli těžcí. Hraje proti nám skóre, ale bereme to. Plusy bych hledal v tom, že jsme herně nepropadli,“ hodnotil Šilhavý.

Potrestaná nepřesnost

Jeho mužstvo udělalo definitivní tečku za rokem 2022 v sobotu v tureckém Gaziantepu, kde sehrálo přátelské utkání. Češi srovnali ve druhé půli zásluhou dalekonosné střely Václava Černého. Soupeř ale přidal druhou trefu a rozhodl o svém vítězství.

„Musím pogratulovat soupeři. Hrál velmi dobře, potvrdil kvalitu i individuální schopnosti. V koncovce měl velkou kvalitu, což nám ukázal. Branky jsme soupeři bohužel připravili, ale dovedl si s tím poradit. I když jsme hráli o pomyslný bod, tak se nám to už nepodařilo,“ řekl smířlivě reprezentační kouč a rozvedl, kde udělali jeho svěřenci chyby před obdrženými góly.

„U prvního gólu jsme udělali chybu ve špatném postavení. Hráč se nám dostal mezi dvěma obránci, prošel tam docela jednoduše. Druhý gól, tam to bylo jasné. Nepřesnost a soupeř ji hned potrestal. Chyby si ještě zhodnotíme,“ komentoval Šilhavý.

Že by se snad na první obdržené brance podepsal prostoj ve hře, kdy se s kariérou loučil turecký rozhodčí Cüneyt Cakir? „Pro oba týmy to bylo stejné. Věděli jsme o tom, ještě jsme se o tom bavili, aby kluci nevystydli. Na začátku jsme spíš nechytli tempo. Kombinace nám dlouho trvala, dávali jsme si to ještě do lepších pozic. Než jsme najeli na potřebnou intenzitu, chvíli nám to trvalo. Pak už jsme tam měli dobré akce a zápas měl kvalitu,“ uvedl český trenér.

Pět minut a dost. Rozhodčí Cakir při zápase Turecka s Českem ukončil kariéru

Ten dal v zápase opět příležitost i nováčkům, kteří se poprvé objevili na tomto reprezentačním srazu. Postupně se do hry dostal například Mojmír Chytil, který odstartoval proti Faerským ostrovům hattrickem, a zahráli si i Antonín Růsek nebo Petr Schwarz.

„Doma nás nováčci potěšili, výrazně třeba Mojmír Chytil. Dnes nastoupili do těžkého zápasu a určitě nezklamali. Byla to pro ně velká zkušenost. Záleží na nich, jak budou pokračovat,“ řekl k jejich výkonu Šilhavý.

Ani s přispěním čerstvých sil ale Češi na srovnání nedosáhli a oslavit výhru mohl zaplněný stadion v Gaziantepu. Divocí turečtí fanoušci koneckonců už od rozcvičky dělali bouřlivou atmosféru a každou šanci českého výběru počestovali hlasitým pískotem.

„Vždycky je lepší, když hráč hraje před takovým publikem. I když to nebyli naši fanoušci, tak to bylo úžasné. Úžasná atmosféra, tak by to mělo být každý zápas,“ zakončil trenér Šilhavý.