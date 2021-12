Kouč má nadále podporu vedení výkonného výboru, který věří, že mužstvo z březnového play off projde na šampionát v Kataru. Pokud by reprezentanti v semifinále baráže neuspěli se Švédskem, utkali by se v přípravném zápase s poraženým z druhého semifinále mezi Ruskem a Polskem.

"Jak se skupina vyvíjela, vyjádřil jsem nespokojenost s třetím místem. Já jako předseda FAČR, výkonný výbor i asociace nemůžeme ani nebudeme mít ani do budoucna jinou ambici než postoupit na finálový turnaj. Věděli jsme, že druhé místo zaručuje lepší nasazení do baráže a možnost hrát doma. To bylo to bezprostřední hodnocení po posledním utkání s Estonskem. Trenéři to nějak zhodnotili. Pak proběhla diskuze a vyjasnili jsme si, že ambice být druhý nebo první neznamená vyslovení nedůvěry trenérům. To jsou dvě různé věci," řekl Fousek.

"V médiích se široce spekulovalo, že vyjadřuji nedůvěru trenérům a tak dále. Tak to není. Podstatné je, že výkonný výbor to vnímá tak, že mužstvo vede trenér Šilhavý. Má důvěru, nikdo ji nezpochybňuje. Má podporu. Budeme věřit, že budeme v tom nejsilnějším složení. Celý podzim jsme trpěli výsledkově i výkonnostně mimo jiné i tím, že jsme někoho postrádali. Když budeme mít (útočníka) Patrika Schicka, obránce, kteří dlouhodobě absentovali, a další, tak věřím, že budeme velmi nepříjemným soupeřem," dodal Fousek.

Příprava na baráž

Šilhavého, který v létě došel s národním mužstvem až do čtvrtfinále Eura, pozval výkonný výbor stejně jako trenéra reprezentační jednadvacítky Jana Suchopárka na příští zasedání v lednu. Fousek nepotvrdil spekulace, že se uvažuje o rozšíření realizačního týmu.

"My jsme s trenérem a jeho asistentem měli vyhodnocovací schůzku před losem baráže. Teď po tom vylosování budeme věci řešit kontinuálně. Nezužoval bych to na nějaké spekulace o rozšíření realizačního týmu. Budeme hledat všechny možnosti, jak se co nejlépe připravit na baráž," řekl Fousek.

"Zmínil bych takovou perličku. Před rozhodujícím zápasem Srbska v Portugalsku měl srbský trenér na pět dní psychologa, který se nevěnoval ničemu jinému než přípravě hráčů na to, že jsou schopni ten úkol zvládnout a vyhrát tam. Tím nechci říct, že vezmeme psychologa a pět dní se připravovat na to, abychom uspěli ve Švédsku. Ale budeme dělat vše, abychom uspěli," doplnil Fousek.

Český tým potřebuje na cestě na šampionát překonat v play off dva soupeře. V semifinále ho nejprve venku čeká Švédsko a v případném finále pak vítěz duelu Rusko - Polsko. Pokud by reprezentanti na Seveřany nestačili, hráli by jako druhý březnový zápas proti horšímu z druhé dvojice a s největší pravděpodobností by to bylo venku.