Po parádním vítězství nad Polskem přišla tvrdá rána. Česká fotbalová reprezentace nezvládla utkání v Moldavsku, do kterého vstupovala jako jasný favorit, a po bezbrankové remíze přidala do tabulky kvalifikace na EURO 2024 jen bod. „Je velká chyba, že jsme nevyhráli. Nepodali jsme navíc výkon, jaký jsme očekávali. Z toho jsem zklamaný," hodnotil bezprostředně po utkání trenér Jaroslav Šilhavý.

Trenér Jaroslav Šilhavý | Foto: ČTK/ Vít Šimánek

Češi vstoupili do kvalifikace s omlazeným týmem a po pohledném výkonu přehráli Polsko 3:1. Do druhého utkání v moldavském Kišiněvě vstupovali se dvěma změnami v sestavě, když kvůli zdravotním trablům vypadli Ladislav Krejčí a Alex Král. Na hřiště ale jako by vyběhl úplně jiný manšaft.

„Utkání nám nevyšlo jednoznačně podle našich představ. Není to za tři body, protože jsme nedali gól. Měli jsme k němu bohužel hodně daleko,“ mrzelo stopera Jakuba Brabce. „Jenom to dokazuje, že dneska jsou týmy vyrovnanější, dokážou běhat, dokážou bránit. My jsme na ně recept nenašli,“ dodal.

Zklamání, ale remízu berem. Tady se body sbírají těžce, míní Souček

Po skvělém startu proti Polsku, kdy Češi nasázeli dva góly během první tří minut, totiž Šilhavého svěřenci vstoupili do dalšího utkání hodně vlažně. Soupeř od začátku vystrkoval drápy a hosté se jen těžko dostávali do možnosti. Tomáš Souček až posléze v obrovské možnost zblízka napálil břevno a Jan Kuchta se prosadil pouze z ofsajdu.

„V prvním poločase nám vázla rozehrávka odzadu, skákalo nám to, honili jsme to všude možně. Soupeř byl nepříjemný, běhavý, houževnatý, rychlý a nebezpečný. Neměli jsme chvilku oddechu. Ani vepředu jsme nepodrželi balon. Jen šance Tomáše Součka za něco stála, ta byla stoprocentní. Bohužel to tam nespadlo,“ hodnotil reprezentační kouč.

Coufal zabránil gólu

Ani Moldavané však nebyli daleko od vstřelení branky. Sázeli spíš na rychlé brejky, po rohovém kopu ale dokázali poslat míč směrem do brány. Zastavil ho až Vladimír Coufal, který byl výborně postavený u tyčky. „Bylo to takové utkání, kdy bych se ani nedivil, kdyby nám dali nějaký blbý gól. Byl to zvláštní zápas,“ přiznal Brabec.

„Proti takovému soupeři se hraje hůř. Není tam tolik prostoru, není moc kam nabíhat. Nedostali jsme se přes dlouhé balony do šancí, kombinační fotbal moc nešel… Těžké,“ dodal.

Přestože trenér nebyl s výkonem po první půli spokojený, do druhých pětačtyřiceti minut poslal stejnou jedenáctku a celý tým začal sázet na vysoké balony do pokutového území, k čemuž ho nutil i nepříliš kvalitní terén. I to ale bylo marné.

Po výhře s Polskem fiasko. Fotbalisté vezou bezbrankovou remízu z Moldavska

„Nechtěli jsme to hned měnit, měli jsme to nějak připravené. Soupeř na nás byl taky dobře připravený a bránil velice dobře. V poločase jsme si řekli, že trochu pozměníme taktiku, kudy se do nich dostat. Nakonec to bylo ve druhém poločase vidět. Dostali jsme je pod tlak, ale gólové šance nekvalitou v ofenzivě nedopadly,“ přiznal Šilhavý.

Česká reprezentace tak má na svém kontě po dvou zápasech kvalifikace čtyři body a ve skupině je první. Po fantastickém úvodním vítězství se dá ale mluvit o zklamání, což přiznal i kouč a jeho svěřenci. „Na začátku bychom to brali, teď určitě ne. Důležité je, abychom na konci byli první nebo druzí,“ řekl Brabec.

„Máme čtyři body, před srazem bychom je možná brali. Teď jsme zklamaní. Věřili jsme a měli jsme mít šest bodů. Je velká chyba, že jsme nevyhráli,“ zakončil Šilhavý.