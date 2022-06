„První zápas je hrozně důležitý, přirovnal bych ho k zápasu se Skotskem na mistrovství Evropy. Může to napovědět, jak se to celé bude vyvíjet,“ doplňuje brankář národního týmu Tomáš Vaclík.

Komplimenty od Yakina. Češi mají skvělého trenéra a hrají odvážně, řekl Švýcar

Český výběr se při nominaci na tento sraz musel potýkat opět s řadou omluvenek, celkově chybí víc než desítka hráčů, kteří by se za běžných okolností do nominace nejspíše dostali. „Samozřejmě to příjemné není. Teď ale mají možnost se ukázat další hráči a říct si o místo v další nominaci. Věřím, že na hřišti se každý odevzdá a bude to vidět a i lidé budou spokojení, i když to vždycky nemusí dopadnout,“ přeje si reprezentační trenér, který promluvil i o chystané sestavě.

„Sestavu mám v hlavě. Pokud se nic nestane, měli bychom v ní vyběhnout. Jestli bude nějaké překvapení? Myslím, že tam může být nový hráč. Byli bychom rádi, kdybychom Švýcary nějak překvapili. Nemusí to být jen hráčem, ale třeba i výkonem,“ prozradil Šilhavý, který nevyloučil ani variantu se třemi stopery.

Jubileum pro Vaclíka

A kdo že by mohl být oním překvapením? Jediným úplným nováčkem v nominaci je Adam Vlkanova z Hradce Králové, po delší absenci se pak vrací například Václav Černý z Twente. Fanoušci na stadionu Slavie by tak mohli být svědky reprezentačního debutu i velkého comebacku.

Speciální zápas ale čeká také tradiční tvář české soupisky Tomáše Vaclíka. Brankář řeckého Olympiakosu v něm může odchytat padesáté reprezentační utkání. „Upřímně jsem si nikdy nemyslel, že na tohle číslo dosáhnu. Asi pět let jsem tu byl s Petrem Čechem a měl jsem jeden start na rok. Nikdy jsem si nemyslel, že to číslo můžu udělat. Hrozně si toho vážím,“ říká k blížícímu se milníku.

Šilhavý dodatečně nominoval na sraz Krále. Smolaře Pavlenku nahradí Mandous

Dosáhnout ho navíc může proti Švýcarsku, zemi, ve které strávil čtyři roky své kariéry. „S celou rodinou jsme si Švýcarsko zamilovali, narodila se nám tam starší dcera. Koukal jsem na soupisku a s asi osmi kluky jsem hrál. Napočítal jsem i další kluky, kteří hráli za Young Boys. Určitě to pro mě bude speciální. To ale celá Liga národů, Španělsko je taky země, do které jsme se zamilovali,“ přiznává Vaclík, který se poradil i o svoje zkušenosti se švýcarským fotbalem.

„Musíme do zápasu vstoupit aktivně. Švýcaři chtějí hrát zezadu, takže pro nás bude jednodušší je napadat hned od začátku kombinace. Kvalifikovali se přes Italy na mistrovství světa, takže se můžou cítit jako favoriti. My ale budeme hrát doma a budeme chtít být aktivní a udělat fanouškům radost,“ hlásí jasně zkušený brankář.