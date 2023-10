/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Neveselo, truchlivo. V táboře fotbalové reprezentace je po porážce s Albánií (0:3) nálada pod psa. Trenér Jaroslav Šilhavý se na tiskové konferenci rozpovídal o špatném vstupu do utkání, neuznané brance i možné rezignaci.

Během tiskové konference přišla očekávaná a logická otázka: "Uvažujete o rezignaci?" Odpověď fanouška zřejmě neuspokojí. Šilhavý mlžil: "Bude se to řešit. S čím přijde vedení, to nevím."

Facka od Albánie se každopádně trenérovi národního týmu nevysvětlovala vůbec snadno.

"Do zápasu jsme vstoupili špatně. Komplikovali jsme si přípravnou fázi. Místo centrů jsme to obehrávali, přicházely ztráty. A z první střely ještě zase dostaneme gól," prohlásil Šilhavý a na rtech se mu rozhostil smutný úsměv.

Z řeči jeho těla bylo jasně patrné, jak je zklamaný. Přitom mohl být i pěkně naštvaný. Když ne na hráče, tak na rozhodčího. Danny Makkelie ještě v prvním poločase vyloučil Mojmíra Chytila. Za to, že se snažil dát gól. Prý rukou.

"Ještě jsem to neviděl. Ale mám zprávy, že to gól být mohl. Sám Mojmír nám říkal, že to trefil horní částí ramene. Když jsme pak hráli víc než poločas o deseti, projevilo se to," glosoval situaci Šilhavý.

Nelze nic předjímat

Otázkou je, zda tento moment rozhodl zápas. Češi si jinak nevytvořili jedinou gólovou šanci.

"Taky si představujeme, že budeme nebezpečnější," hlesl Šilhavý a pokračoval: "Soupeř hrál velice dobře."

Stejně jako před měsícem, Albánie přelstila Česko. Zatímco v Edenu stačila malé zemi s ani ne třemi miliony obyvateli remíza, tentokrát už získala tři body. A takřka jistě si zajistila postup na Euro.

Češi prý nic nepodcenili. Šilhavý to řekl v reakci na dotaz albánského novináře a dodal, že "tady mají skvělé, šikovné fotbalisty".

V nejbližších hodinách budou mít všichni odpovědní z fotbalové asociace o čem přemýšlet.

Šilhavý mezitím bude s kolegy vymýšlet plán na Faerské ostrovy. Outsider skupiny by podle všech prognóz neměl být velkou překážkou, ale v optice výsledku z Albánie nelze nic předjímat. "Mojí povinností je připravit tým. Je to těžké, ale pořád to máme ve svých rukách."

Národní tým je nyní ve skupině, před nedělním mačem v Plzni, třetí. Malé povzbuzení? Na Euro do Německa může vést cesta i přes baráž. Díky výsledkům v Lize národů ji má národní mužstvo jistou.