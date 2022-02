Covid a fotbal? V Anglii narváno, někde prázdno. V Česku jen tisícovka

"Musím říct, že k tomu trenér přistoupil sebereflexivně. Nezastíral i to, kde jsme předpokládali, že uspějeme lépe, to jsou dva zápasy s Walesem. Všichni analýzu přijali objektivně. Dívali jsme se na to tak, že jsme měli větší ambici, chtěli jsme skončit druzí. Ale díváme se do budoucna. Z toho, co se nám nepovedlo, se poučme. Naší absolutní prioritou je březnová baráž. Trenér Šilhavý stejně jako celý realizační tým má jednomyslnou důvěru výkonného výboru," doplnil Fousek.

Odmítl spekulace, podle kterých někteří hráči vyjádřili nespokojenost s taktickou přípravou. "Já ty spekulace tehdy zaregistroval. Rozhodně to nebylo nic, co by vycházelo zevnitř. Ta dezinformace šla z vnějšího prostředí. Dnes o tom vůbec diskuze nebyla," řekl Fousek.

Reprezentanti v semifinále play off 24. března budou hrát ve Švédsku, v případě postupu je čeká finále o šampionát proti lepšímu z dvojice Rusko - Polsko.

Poté se fotbalisté zúčastní elitní divizi A Ligy národů. Národní tým 2. června přivítá Švýcarsko, proti Španělsku doma nastoupí o tři dny později a Portugalsko bude hostit 24. září. Všechny tři domácí zápasy odehraje v Praze na stadionu v Edenu, kde sídlí mistrovská Slavia.